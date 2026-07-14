Başkan Gülpınar'dan 15 Temmuz Demokrasi Ve Millî Birlik Günü Mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Hemşehrilerim,

Milletleri ayakta tutan, yalnızca sahip oldukları güç değil; zor zamanlarda gösterdikleri ortak iradedir.

Tarih, bazı geceleri yalnızca yaşandığı zamanın değil, gelecek nesillerin de hafızasına kazır.

15 Temmuz 2016 gecesi de aziz milletimizin hafızasına; cesaretin korkuyu, birlik ruhunun ihaneti, millî iradenin ise vesayeti mağlup ettiği destansı bir direniş olarak nakşedilmiştir.

O gece hedef alınan yalnızca devletimizin kurumları değildi. Hedef; milletimizin iradesi, demokrasimiz, bağımsızlığımız ve ortak geleceğimizdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi demokrasiye ve millî iradeye sahip çıkmaya davet eden çağrısı, milyonlarca yürekte aynı anda karşılık bulmuştur. Aziz milletimiz, o çağrının yüreklerde tutuşturduğu iman, cesaret ve kararlılıkla meydanlara akın etmiş; tankların karşısına inancını, silahların karşısına ise sarsılmaz iradesini koymuştur.

Milletimiz o gece, susmayı değil konuşmayı; geri çekilmeyi değil dik durmayı; teslim olmayı değil vatanına sahip çıkmayı tercih etmiştir. Çünkü bu millet, tarih boyunca istiklalini hiçbir zaman vesayet odaklarına teslim etmemiştir.

Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi İstiklal Madalyalı Şanlıurfa'mız da o tarihî gecede demokrasiye ve millî iradeye sahip çıkma konusunda örnek bir duruş sergilemiştir. Hemşehrilerimiz meydanları doldurmuş, bayrağına, devletine ve geleceğine sahip çıkarak millî iradenin yanında dimdik durmuştur.

Şanlıurfa, bir asır önce Millî Mücadele'de gösterdiği kahramanlıkla "Şanlı" unvanını nasıl hak etmişse, 15 Temmuz gecesinde de aynı vatan sevgisi, aynı cesaret ve aynı sarsılmaz duruşla millî iradeden yana tavrını ortaya koymuştur. Bu kadim şehir, dün olduğu gibi bugün de devletine, bayrağına ve milletine sadakatini en güçlü şekilde göstermeye devam etmektedir.

Bugün bizlere düşen görev; 15 Temmuz ruhunu yalnızca yıldönümlerinde hatırlamak değil, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve demokrasimizi her şart altında korumaktır. Güçlü Türkiye'nin en büyük teminatı; ortak değerleri etrafında kenetlenmiş güçlü bir millettir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün yıl dönümünde; vatanımız, bayrağımız ve millî irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Rabbim; milletimize bir daha böyle ihanet geceleri yaşatmasın. Birliğimizi, beraberliğimizi, devletimizin bekasını ve ülkemizin huzurunu daim eylesin.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz kutlu olsun.”