Başkan Görgel: Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkışında kadınların emeği büyük

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu ve Piazza AVM iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel 3. Kadın Emeği Alışveriş Festivali, yoğun katılımla başladı. Kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini sergileme ve satışa sunma fırsatı bulduğu festivalin açılışına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival alanındaki stantları tek tek ziyaret eden Başkan Görgel, kadın girişimcilerle sohbet ederek ürünler hakkında bilgi aldı. Kadınların üretime katılımının ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Görgel, festivalin girişimci kadınlara yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ’TA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE GÜÇLÜ DESTEK

Festivalde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, kadın girişimcilerin desteklenmesinin şehir ekonomisine de önemli katkılar sağladığını söyledi. Kahramanmaraş’ın tarih boyunca güçlü kadınların şehri olduğunu vurgulayan Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından kadınlarımızın gösterdiği dirayet ve mücadele azmi şehrimizin yeniden inşasında en büyük umut kaynağı oldu” dedi. Kadınların üretimden ticarete kadar birçok alanda aktif rol üstlendiğini ifade eden Görgel, Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların yanında olmaya devam ettiklerini kaydetti. Kadın girişimcilerin daha fazla görünür olması ve ekonomik hayatta daha güçlü yer edinmesi için çeşitli projeler yürüttüklerini belirten Başkan Görgel, kadınların üretim gücünün desteklenmesinin toplumsal kalkınma açısından da kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

FESTİVAL SADECE ALIŞVERİŞ DEĞİL, UMUDUN VE ÜRETİMİN BULUŞMA NOKTASI

Başkan Görgel, Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Kahraman Kadın Akademisi ile kadınlara yönelik eğitim, girişimcilik, e-ticaret ve kişisel gelişim alanlarında destek sunduklarını belirtti. Akademi çatısı altında yürütülen çalışmaların her geçen gün daha da genişlediğini ifade eden Görgel, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Festivalin yalnızca ürünlerin sergilendiği bir etkinlik olmadığını vurgulayan Görgel, organizasyonun aynı zamanda kadınların başarı hikâyelerinin duyurulduğu önemli bir platform olduğunu belirtti. Festival sayesinde Kahramanmaraşlı kadın girişimcilerin sesinin Türkiye’nin dört bir yanına ulaştığını kaydeden Görgel, organizasyonun kadın emeğine verilen değerin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Kadın girişimcilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı şekilde devam etmesi hedeflenirken, etkinliğin şehir ekonomisine ve kadın istihdamına katkı sağlaması bekleniyor. Festival, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Haber: Mehmet Güngördü