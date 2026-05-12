Başkan Geçit: Verdiğimiz sözleri bir bir hayata geçiriyoruz

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü Malatya’da, Yeşilyurt Belediyesi’nin öncülüğünde önemli projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ ve Yapı İşleri Başkanlığı tarafından Konak Mahallesi’nde inşa edilen 516 konutluk Duzdaşı TOKİ Konutları büyük ölçüde tamamlanırken, bölgede altyapı çalışmaları da hız kazandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, projeyi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KONAK BÖLGESİNE GÜVENLİ VE MODERN YAŞAM ALANI

Başkan İlhan Geçit, seçim sürecinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Konak Mahallesi’nde deprem konutları için girişimlerde bulunduklarını belirtti. TOKİ ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda Duzdaşı Konutları’nın hayata geçirildiğini ifade eden Geçit, bölgenin yeni ve güvenli bir yaşam alanına dönüştüğünü söyledi.

Deprem öncesinde bölgede yaklaşık 600 ağır hasarlı yapının bulunduğunu hatırlatan Başkan Geçit, vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleriyle tamamlanan 516 konutun bölge halkı için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

ALTYAPI VE YOL ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Duzdaşı TOKİ Konutları çevresinde altyapı çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirten Başkan Geçit, çalışmaların tamamlanmasının ardından asfaltlama ve üstyapı düzenlemelerine başlanacağını açıkladı. Bölgede ulaşım ağının daha güvenli ve konforlu hale getirileceğini ifade eden Geçit, vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm belediye hizmetlerinin eksiksiz şekilde yerine getirileceğini söyledi.

Başkan Geçit, konutların yalnızca bir yapılaşma projesi olmadığını, aynı zamanda modern ve planlı şehirleşmenin önemli bir örneği olduğunu dile getirerek, “Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli yaşam alanlarına kavuşması bizim en önemli önceliğimizdir” dedi.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİYORUZ”

Duzdaşı Konutları projesinin, seçim döneminde vatandaşlarla yapılan mahalle toplantılarında gündeme geldiğini hatırlatan Başkan Geçit, verilen sözlerin birer birer yerine getirildiğini ifade etti. Konak bölgesindeki yatırımlar tamamlandığında yaşam kalitesinin önemli ölçüde artacağını belirten Geçit, projeye destek veren tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti.

Başkan Geçit, “Vatandaşlarımız müsterih olsun. Belediyecilik anlamında ihtiyaç duyulan her hizmeti yerine getirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin her zaman yanında olacağız” diyerek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber: Mehmet Güngördü