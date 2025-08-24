Başkan Altay: "Bilim Festivali'miz 24 Ağustos Akşamına Kadar Yüz Binleri Konya'da Ağırlayacak"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'ndeki festivalin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "24 Ağustos akşamına kadar Bilim Festivali'miz yüz binleri Konya'da ağırlayacak. Sadece Bilim Festivali'nde değil yılın her zamanında çocuklarımızı ve gençlerimizi Konya Bilim Merkezi'ne bekliyoruz" dedi. Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Bilim Festivali'nin gençlere ilham, ailelere umut, bilim dünyasına yeni fikirler kazandırmasını temenni etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Konya Bilim Festivali'nin resmi açılışı yapıldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden on binlerce ziyaretçinin katıldığı programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın ilmin ve irfanın merkezi olduğunu belirterek, "Hazreti Mevlana diyor ki; 'insanın ilmi ve edebi en büyük hazinesidir, çürümez kokmaz ve kaybolmaz.' İşte, 800 yıl önce Konya darülmülkünde atılan o bilimin tohumları bugün bu meydanda tekrar neşvünema ediyor. 2014 yılında açılan TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezimiz artık kendisi bir marka olmakla birlikte çok önemli markaları ortaya çıkardı. Bunlardan birisi de bugün hep birlikte keyfini çıkardığımız Bilim Festivali. Bununla birlikte KAPSÜL Teknoloji Platformumuz gençlerimizin özellikle bu tür bilim festivallerinde yarışmalara hazırlanması, geleceğin Türkiye'sini inşa etmeleri için ufuklara açılması adına önemli destekler veriyor. Sosyal İnovasyon Ajansımız da yine Konya Bilim Merkezinin önemli çıktılarından birisi. Konya geçmişte çok önemli bir bilim merkeziydi, bugün de 5 üniversitesi'nde 130 bin üniversite öğrencisi ile bilimin yine merkezi olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Millî Teknoloji Hamlesinin Bütün Markaları Konya'da Sizlerle Buluşmak İçin Adeta Birbirleri İle Yarışıyor"

Festivalde Türkiye'nin önemli markalarının yer aldığını ifade eden Başkan Altay, "TÜMOSAN'dan HAVELSAN'a, ASELSAN'dan, TUSAŞ'a, BAYKAR'dan TÜBİTAK'a kadar Türkiye'nin Millî Teknoloji Hamlesi'nin bütün markaları Konya'da sizlerle buluşmak için adeta birbirleri ile yarışıyor. Bununla birlikte 200'den fazla etkinlik sizler için ve çocuklarımız için hazırlanmış durumda. İnşallah Bilim Festivali'ne gelen çocuklarımızın Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir nesil olacağına gönülden inanıyoruz. Bu atölyeler sadece çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek ya da onlara bilimi sevdirmek için değil onlara bir hayal bir ufuk ortaya koymak için çok önemli ve kıymetli. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edebilmek için Milli Teknoloji Hamlesi'ni başlatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

"Gazze'deki Kardeşlerimiz Büyük Zorluk Ve Sıkıntı İçindeler"

Başkan Altay, İsrail'in Gazze'de soy kırımına ve yaşanan acılara dikkati çekerek, "Burada biz çocuklarımızla birlikteyiz ama oradaki kardeşlerimiz büyük zorluk ve sıkıntı içindeler ve onların umudu da Türkiye inşallah. Bu bilim festivallerin de yetişen gençlerimiz, çocuklarımız Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecekler ve tüm dünyaya huzur, mutluluk ve kardeşlik oluşturacaklar. Buna gönülden inanıyoruz. Bu vesileyle programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bilim Festivali'nin büyük bir emekle hazırlandığını aktaran Başkan Altay, "Bunun arkasında çok büyük bir emek var. Hakikaten arkadaşlarımız çok uzun süredir bu işle ilgili çalışıyor. Ayrıca çok kıymetli firmalarımız bugün bizimle beraber. Milli Savunma Bakanlığımız, Jandarma Teşkilatımız, kıyı emniyetinden arkadaşlarımız, Sahil Güvenlikten komutanlarımız burada bizimle beraber. Bugün hep birlikte Konya'nın önemli markalarından biri olan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK markası ile öne çıkan SOLOTÜRK'ümüzün gösterisini izledik. İnşallah 24 Ağustos akşamına kadar Bilim Festivali'miz yüzbinleri Konya'da ağırlayacak. Sadece Bilim Festivali'nde değil yılın her zamanında çocuklarımızı ve gençlerimizi Konya bilim Merkezi'ne bekliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ise, Konya'nın her zaman öncü bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Bu organizasyonu düzenleyen başta kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere değerli ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Katılımları ile bu festivali anlamlandıran kıymetli hemşehrilerime de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konya Öncü Bir Şehir

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Bilim Festivali'nde hep bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Konyalılar olarak festivale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Emin olun Türkiye'de bu çapta Bilim Festivali düzenlenmiyor. Teknofestleri ayırıyorum, çünkü Teknofestler zaten artık dünya ile yarışıyor. Bu güzel ortamı sağlayan başta Uğur İbrahim Altay başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Konya Bilim Festivali Gençleri Bilimle Buluşturuyor

Konya Valisi İbrahim Akın, yaptığı konuşmada Konya Bilim Festivali'nin gençlere ilham, ailelere umut, bilim dünyasına yeni fikirler kazandırmasını temenni etti.

Bilim festivallerinin gençlerin keşfetme heyecanına ortak olduğunu belirten Vali Akın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ilan edilen 'Milli Teknoloji Hamlesi' doğrultusunda ülkemizde bilimsel ve teknolojik ilerlemeler her geçen gün daha da güçlenerek yol almaktadır. Bu gelişmelerin toplumsal tabana yayılması noktasında özellikle gençlerimizi bilimle buluşturan bilim festivalleri, hem keşfetme heyecanını beslemekte hem de milli teknoloji ekosisteme katkı sunan bireylerin yetişmesine vesile olmaktadır" diye konuştu.

Vali Akın, "TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezi'miz özgün mimarisi, çağdaş laboratuvarları ve etkileşimli öğrenme alanları ile 'insana yapılan yatırım en kıymetli yatırımdır' anlayışının yaşayan en canlı örneğidir" dedi.

Bilim Meraklıları Gönüllerince Eğlendi

Ziyaretçiler de "Hayal Et, Geleceği Birlikte Yazalım, Bilimle Keşfet" temasıyla 10'uncusu düzenlenen Bilim Festivali'ne bayıldıklarını, çok güzel bulduklarını belirterek, buna benzer etkinliklerin çoğalması temennisinde bulundu.

Solotürk Ve Dron Gösterisi Nefes Kesti

Festival kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, uçuş gerçekleştirdi. Konya Bilim Merkezi üzerinde yapılan gösteri uçuşu, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yine, Konya Bilim Merkezi üzerinde 250 dron ile yapılan gösteri de festivale katılan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Dijital Deneyim Alanı Ve Işık Sergisi

BilimFest'te bu yıl ilk kez kurulan Dijital Deneyim Alanı ile "Zerreden Evrene: İnce Ayarlı Evren!" teması ile İmmersive (sürükleyici) gösterim yapılıyor. Yine, yeni alanlardan birisi olan "Işık Sergisi" kapsamında geceleri ışık, sahne ve drone gösterileri festivale renk katıyor.

Savunma Sanayisinde Türkiye'nin Gururu Kuruluşlar Büyük İlgi Gördü

BilimFest'te iş dünyasının önemli temsilcilerinden oluşan ulusal ve uluslararası paydaşlar ile TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve BAYKAR gibi Türkiye'nin önemli millî savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşları yer alıyor. Ayrıca Milli Savunma Araçları, İnsansız Hava Araçları gibi Milli Teknoloji Hamlesi ürünler meraklılarıyla buluşuyor.

Festivalin bu alanı da diğer alanlar gibi ziyaretçilerin büyük beğenisini aldı.

Bilimfest Pazar Akşamına Kadar Sürecek

Bilimseverler Konya Bilim Merkezi'nin 100 bin metrekarelik açık alanında düzenlenen BilimFest'i 24 Ağustos Pazar gününe kadar 16.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

BilimFest için detaylı bilgiye bilimfest.com adresinden ulaşılabiliyor.