Başka Bir Gün 6. bölüm fragmanı izle: Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? FULL İZLE

ATV'nin sevilen dizisi Başka Bir Gün, 5. bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 6. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Başka Bir Gün dizisinin 5. bölümünde ne oldu? Başka Bir Gün 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Başka Bir Gün dizisinin 6. bölüm fragman izleme linki ve merak edilenler…

BAŞKA BİR GÜN 5. BÖLÜMDE NE OLDU?

Denizden çıkan cesetle ilgili suçlanan Nehir, kızını korumak için gerçeği açıklayamamıştır. Şimdi hem kendi masumiyetini kanıtlamak hem de Deniz'i güvence altına almak zorundadır. Ancak bunu yaparken, Güngör'ün şüpheleri giderek artmaktadır. Tuna ile Nehir'in arasında bir bağ olabileceğinden kuşkulanan Güngör, ona büyük bir darbe indirecek bir hamlede bulunur.

Başka Bir Gün 5. bölüm

Nehir, Güngör'ün bu beklenmedik hamlesinin şokunu henüz atlatamadan, Serdar hakkında yeni bir gerçeği öğrenir. Bu bilinmeyen sır, onu daha büyük ve tehlikeli kişilerle karşı karşıya getirecektir. Nehir, kontrolü ele almak için harekete geçse de, farkında olmadan çok daha büyük bir felakete yol açmak üzeredir.

Başka Bir Gün 5. bölüm

Öte yandan, Serdar da köşeye sıkışmış durumdadır. Çıkış yolu bulamayan Serdar, Nehir'i tamamen köşeye sıkıştıracak ve onun hayatını altüst edecek kritik bir hamle yapmaya hazırlanmaktadır…

Başka Bir Gün 6. bölüm fragmanı