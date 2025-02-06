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Başka Bir Gün 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başka Bir Gün 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan 'Başka Bir Gün'ün ilk tanıtımında; Nehir ile Serdar'ın seyrinde giden evliliklerinde birden Serdar'ın ortadan yok olmasıyla Nehir'in değişen hayatının ve yaşayacağı zorlukların sinyalleri veriliyor. Peki, Başka Bir Gün 3.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Nehir'in "Sizin oğlunuz, kızlarımla birlikte beni bu evde bırakıp gitti!" sözleri yaşadığı çaresizliği gözler önüne sererken diziye dair heyecanı da yükseltiyor. Başka Bir Gün 3.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAŞKA BİR GÜN OYUNCULARI KİM?

Oyuncular: Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy)

Başka Bir Gün 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAŞKA BİR GÜN KONUSU NE?

Başka Bir Gün, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur.

Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır.

Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir.

Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur.

Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür.

Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

Başka Bir Gün 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serdar'ın sahte bir kimliği olduğunu öğrenen Nehir, onun bu kimliği neden çıkardığını bulmaya çalışır. Bu sırada Serdar'ın ofisi de sandığı gibi yönetmediğini anlar. Nehir işyerini de ayakta tutmaya çalışmak zorundadır. Üstelik Serdar'ın onu aldattığına dair şüpheleri de artmıştır. Avukatlığını yaptığı bir müvekkilin söyledikleri Serdar'ın tahmin ettiğinden de büyük bir belaya batmış olabileceğini düşündürür. Serdar'ın kaybolduğu gün karısını kaybeden Tuna ile ilgili de içinde bazı şüpheler doğar. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kızı Deniz'le de ilgili kendisinden saklanan çok acı bir gerçeği öğrenecektir…

Başka Bir Gün 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BÖLÜMDE NELER OLDU?

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur. Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır. Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir. Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur. Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür. Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

BAŞKA BİR GÜN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başka Bir Gün 3.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip için tıklayınız

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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