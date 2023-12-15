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Başıboş köpekler için 3 bakanlık harekete geçti, yeni düzenleme yolda

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Türkiye'de her geçen gün yeni bir vukuatın yaşandığı başıboş sokak köpeği sorununun çözümü için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın katılımıyla sürdürülen çalışmalarda dünyadaki örnekler incelendi ve taslak hazırlandı. Uygulamanın 31 Mart seçimleri öncesi hayata geçirilmesi planlanıyor.

Başıboş sokak köpeği sorununa karşı Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın katılımıyla çalışmalar yapıldı. Sorunun çözümüne ilişkin dünyadaki örnekler incelenirken hazırlanan taslak çalışmanın sonuna gelindi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden başıboş sokak köpeği sorunu, son olarak Ankara'nın Keçiören ilçesinde vuku buldu. 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'a sokak köpeklerinin saldırması kamuoyunda büyük ses getirirken sorunun çözümü için de hükümet düğmeye bastı.

ERDOĞAN: BU SORUNU İNANCIMIZ VE KÜLTÜRÜMÜZ ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili "Başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanlarımızın haklarını korumanın da görevimiz olduğunu bilinciyle hareket ediyoruz. Başı boş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetlerin farkındayız. Önceki gün Ankara'da bir evladımızın ağır yaralandığı elim hadise yüreğimizi dağladıBu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Başıboş köpekler için 3 bakanlık harekete geçti, yeni düzenleme yolda

3 BAKANLIKTAN ORTAK ÇALIŞMA

Sokak köpeği sorununun çözümü için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında üç bakanlık ortak çalışma yaptı. Çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalat Bakanlığı'nın katılımıyla gerçekleşti.

Başıboş köpekler için 3 bakanlık harekete geçti, yeni düzenleme yolda

DÜNYADAKİ ÖRNEKLER İNCELENDİ

Üç bakanlık tarafından yapılan çalışmada dünyadaki örnekler incelendi ve taslak hazırlandı. Avrupa'nın pek çok ülkesindeki sokak hayvanları sayım ve kısırlaştırmanın ardından bölgedeki barınaklara yerleştirilip sahiplendirilmek için ilana çıkılıyor. Verilen süre sonunda sahiplendirilemezse, uyutulma yoluna kadar gidiliyor.

Başıboş köpekler için 3 bakanlık harekete geçti, yeni düzenleme yolda

KONTROLSÜZ ARTIŞ SORUNU

Yapılan çalışmada Türkiye'de hayvan popülasyonunun kontrolsüz artışı, yerel yönetimlerin sorumluluklarını tam olarak yerine getirememesi gibi nedenler belirlendi. Öncelik olarak üç büyükşehir mercek altında alındı.

SEÇİMLERDEN ÖNCE UYGULAMANIN HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR

Hazırlanan taslak çalışmanın sonuna gelinirken, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması ve uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Çevre

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