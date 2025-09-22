Başak Karahan kiminle evlendi? Başak Karahan'ın eşi Halil Ünlü kimdir?

Sosyal medyanın sevilen yüzlerinden biri olan Başak Karahan, takipçilerini şaşırtan bir gelişmeyle gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki sürdüren fenomen isim, ani bir kararla dünyaevine girdi. Peki, Başak Karahan kiminle evlendi, ne zaman evlendi? Başak Karahan'ın eşi Halil Ünlü kimdir? İşte evliliğe dair tüm detaylar...

BAŞAK KARAHAN EVLENDİ Mİ?

Evet, sosyal medya fenomeni Başak Karahan resmen evlendi. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Halil Ünlü ile ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Karahan, beş yıllık birliktelik sonrası aldığı bu kararı sosyal medya üzerinden sade ve anlamlı bir paylaşımla duyurdu. Düğün Antalya'da, yakın çevrenin katılımıyla gerçekleştirildi.

BAŞAK KARAHAN KİMİNLE EVLENDİ?

Başak Karahan, yıllardır birlikte olduğu Halil Ünlü ile hayatını birleştirdi. İkilinin ilişkisi çoğunlukla magazin kameralarından uzak tutuldu. Ancak aralarındaki bağın kuvvetli olduğu, sosyal medya kullanıcıları tarafından zaman zaman yapılan yorumlarla dikkat çekiyordu. Evlilik haberi, birçok takipçisi için beklenmedik olsa da çiftin bu kararı uzun süredir planladığı öğrenildi.

BAŞAK KARAHAN'IN EŞİ KİM?

Başak Karahan'ın eşi Halil Ünlü, kamuoyunda çok tanınan bir figür olmasa da, sosyal medya çevresinde ismi bilinen, özel yaşamını ön planda tutmayan bir isim. Çiftin ilişkisi boyunca Halil Ünlü'nün sadeliği ve Karahan'a olan desteği, hayranları tarafından sıkça övgüyle dile getirilmişti. Evlenmeden önce nişanlı oldukları dönemde de zaman zaman birlikte görüntülenseler de Ünlü, popülariteyi Karahan kadar önemsemeyen bir duruş sergiledi.

BAŞAK KARAHAN NE ZAMAN EVLENDİ?

Başak Karahan ve Halil Ünlü, 20 Eylül 2025 tarihinde nikah masasına oturdu. Düğün, Antalya'da gerçekleştirildi. Organizasyonun sade ancak şık olduğu, davetlilerin ise çiftin bu özel gününü paylaşmak için şehir dışından geldiği biliniyor. Karahan'ın sosyal medya hesaplarında düğüne dair sadece birkaç kare paylaşması ise "gizlilik ve sadelik" tercihinin bir parçası olarak yorumlandı.

HALİL ÜNLÜ KİMDİR?

Halil Ünlü hakkında çok fazla detaylı bilgi olmasa da, özel hayatına sadık kalan ve göz önünde olmayı tercih etmeyen biri olarak tanınıyor. Sosyal medya kullanıcıları arasında, "Başak Karahan'ın sadık ve destekleyici partneri" olarak anılıyor. Eğitim geçmişi ya da meslek hayatı hakkında açıklanmış resmi bilgiler bulunmamakla birlikte, çiftin uyumu ve karşılıklı saygısı sıkça örnek gösteriliyor.