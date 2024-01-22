Baş ağrısı nedir, neden olur? Baş ağrısı nasıl geçer?

Son dönemde artan koronavirüs vakalarıyla birlikte çok sayıda kişi yaşadıkları baş ağrılarına neyin sebep olduğunu araştırmakta. Baş ağrısının koronavirüs belirtilerinden biri olmasıyla birlikte bir çok kişi baş ağrısının koronavirüs'ten kaynaklı olup, olmadığı konusunda endişelenip internette "Koronavirüs belirtisi baş ağrısı, baş ağrısının nedenleri? " konularını aratmaktadır.Peki sizin baş ağrınızın nedenleri neler? İşte baş ağrılarının sebepleri...

BAŞ AĞRISI NEDİR?

Başın belirli bölgelerinde meydana gelen, bazen anlık bazen ise artarak devam eden ve kafada baskı, sıkışma, acı hissi oluşturan rahatsızlık biçimidir. Baş ağrısı saatlik olmanın yanı sıra günlerce hatta haftalarca varlık gösterebilir.

BAŞ AĞRISININ SEBEPLERİ NELERDİR? BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Hemen hemen herkesin bir dönem yaşadığı baş ağrılarının genellike %96'sı iyi huyludur. Eğer baş ağrısı çekiyorsanız belirtileri migren, sinüzit, uykusuzluk, hava kirliliği, aşırı yorgunluk, stres yada az sıvı tüketimi olabilir.

KORONAVİRÜSÜN BELİRTİSİ BAŞ AĞRISI NEDİR?

Koronavirüs belirtisi olarak baş ağrısı çekiyor olabilirsiniz. Baş ağrısının yanı sıra kuru öksürük, ateş, ishal, yorgunluk, koku ve tat duyusunda bozukluk gibi belirtiler gösteriyorsanız. Derhal kendinizi karantinaya almalı, insanlara temasta bulunmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.

BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Eğer baş ağrısını neden olacak bir probleminiz varsa doktora baş vurmanızı öneririz. Sıradan bir baş ağrısı çekiyorsanız bol su tüketmeniz, ortamı bol bol havalandırmanız, alkol ve sigara tüketmemeniz önerilir.

FARKLI BAŞ AĞRISI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI

Sıklıkla 20 yaş üzeri kadınlarda görünen gerilim tipi baş ağrısı en çok rastlanan baş ağrısı çeşididir. Bu rahatsızlığa sahip olan kişiler genellikle başlarının etrafında sıkı bir bant varmış gibi hissederler. Tetiklenmesindeki en büyük etkenler ise aşırı stres ve vücudun uzun süre yanlış pozisyonda tutulmasıdır.

KÜME TİPİ BAŞ AĞRISI

Atak şeklindeki gelen küme tipi baş ağrısı genellikle 20 ile 40 yaş arasındaki erkeklerde gözlemlenir. Gece uykudan uyandıracak kadar kuvvetli olan

Küme tipi aş ağrısı, 12 haftaya kadar etkisini sürdürebilir. Aşırı sigara ve alkol tüketiminin yanı sıra düzensiz uyku ve yemek küme tipi baş ağrısına neden olabilir. Başın belirli bölgesindeki

ağrılar. Göz çukuru ya da göz etrafındaki ağrılar, göz yaşarması bazı belirtileridir. Kesin nedeni ancak MR çekidikten sonra söylenebilir.

Ancak rutin uyku düzenine geçmek, alkol ve sigaradan uzak durmak ağrı ataklarına iyi gelebilir.

Migren

Sıklıkla 20 ila 30 yaş arasında gözlemlenen ve hayat kalitesini düşüren migren, ergenlik döneminde de görünebilir. Baş ağrısının yanı sıra mide bulantısı, kusma, ışık ve sese duyarlılık yaratabilir.

Migren ağrısı ayda 8 gün ve 4 saatten fazla yaşanırsa "Kronik Migren" olarak adlandırılır. Hasta baş ağrısı sonrası baş dönmesi ve yorgunluk hissinin yanı sıra rahatlamış hissedebilir. Migrene karşı

kesin bir çözüm olamamasının yanı sıra sağlıklı beslenme, bol su tüketimi, düzenli uyku, stresten uzak durma ve egzersiz yapmanın migreni olumlu yönde etkilediği doktorlar tarafından belirtilmiştir.

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI VE MİDE BULANTISI

Başa alınan darbe veya kafa tramvalarında gözlemlenebilir. Kan basıncında yükselme, gebelik, zehirlenme, enfeksiyon, kanser, ağır depresyon ya da kalp hastalıklarının belirtisi olabilir. Hastanın migreni yoksa, baş ağrısıyla birlikte mide bulantısı yada kusma eşlik ediyor ise mutlaka hekime başvurması önerilir.

BAŞ AĞRILARINA İYİ GELEN YÖNTEMLER

-Soğuk Pres uygulamak,

-Bol sıvı tüketimi,

-Temiz hava,

-Masaj,

-Kafein tüketimi

Eğer bu belirtileri gösteriyorsanız mutlaka doktorunuza başvurun.

-Öksürük ve nefes darlığı,

-Ateş yada konuşma bozukluğu,

-Görme duyusunda problem, kafada aniden kesilen ağrılar