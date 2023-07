Bartın sel felaketinde son durum nedir? Bartın sel felaketi ne zaman, nasıl oldu? merak ediliyor. Şiddetli sağanak yağışlar ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alırken Karadeniz'de birçok noktayı sel vurdu. Bartın sel felaketinde son durum nedir? Bartın sel felaketi ne zaman, nasıl oldu? araştırılıyor. Bartın sel felaketinde son durum nedir? Bartın sel felaketi ne zaman, nasıl oldu? Detaylar haberimizdedir…

BARTIN SEL FELAKETİNDE SON DURUM NEDİR?

Türkiye, şiddetli sağanak yağışların etkisi altına girdi. İki gündür etkili olan yağışlar şiddetini artırınca sel de beraberinde geldi. Sel suları, en büyük darbeyi Karadeniz Bölgesi'ne vurdu. Bölgede birçok kentte cadde ve sokaklar göle döndü, dereler taştı, heyelanlar nedeniyle yollar kapandı. Samsun'da sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlar da ilk olarak Bartın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ziyaret etti. Sel felaketinin yaşandığı köylere enerji verilebilmesi ve kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Bölgeye toplam 4 bin 283 personel, 52 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirilmiştir. Dün gece saatlerinde başlayan aşırı yağışlar sonrası şu ana kadar 588 ihbar alınmıştır. Son 24 saatte Amasra 183 kilogram, Bartın merkezde 135 kilogram yağış düşmüştür. İlimiz genelinde 126 vatandaşımız bot ve iş makinelerimizle kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün saat 15.00'e kadar sağanak yağış beklenmekte ve turuncu alarm devam etmektedir. Bin 297 personelimiz görev yapmaktadır. Yarın gelecek personelle birlikte 3 bin 330 personele çıkacak. Enerji verilemeyen köylerimize enerji verilebilmesi için kapalı olan yolların açılması için çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

BARTIN SEL FELAKETİ NASIL OLDU?

Taşkınlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere nakillerin gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Turç, "AFAD Başkanımız sel anından itibaren ilimize intikal ettiler. Mahsur kalan vatandaşlarımız helikopterlerle, iş makineleri ve botlarla kurtarıldı. Barınma ile ilgili problemimiz yok. Bu gecede biz sürekli Valimiz, İçişleri Bakanımız ve devletin tüm kurumlarıyla beraber takip ediyoruz. Komşu illerimizde takibimiz devam ediyor. İnşallah daha büyük bir felaket olmadan bu taşkın etkisini de atlatırız. Cumhurbaşkanımız bölgeyi an be an takip ediyoruz. Tekrar tüm bölge halkına, Batı ve orta Karadeniz'e geçmiş olsun diyorum. Turuncu uyarılar devam ediyor. Teyakkuz halinde devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

BARTIN SEL FELAKETİ NE ZAMAN OLDU?

Yağışların bu gece ve yarın da devam etmesinin beklendiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Yağışların bu gece ve yarın Bartın'da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yarın saat 15.00'e kadar metrekareye 100 kilogram üzerine yağış düşeceği tahmin ediliyor. Bartın havzasında ve bölgedeki havzalardaki yağışlar depolanarak afetin daha da büyümesi önlenmiştir. Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Yarın 30 milyon ödenek Valilik hesabına aktarılacaktır. Cumhurbaşkanımız gelişmeleri an be an takip ediyor ve talimatlarını alıyoruz. Tarım Orman, Enerji, Çevre, Ulaştırma Bakanımız ile birlikte sürekli koordinasyon halindeyiz. AFAD Başkanımız ve bakan yardımcılarımız buradalar. Kuvvetli yağışla birlikte uyarımızı vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durmalarını, zemini düşük binalarda bulunmamalarını önemle arz ediyoruz. Her zaman dua ediyoruz. Allah tüm afetlerden bizleri korusun. Batı ve Orta Karadeniz'deki tüm şehirlerimize, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise can kaybının olmamasının tesellileri olduğunu belirterek, "Batı ve Orta Karadeniz'de yaşanan yağışlar ve sel afetleriyle karşı karşıya kalındı. Bartın'da ilçe belde ve köylerinde 200 kilograma varan yağışlar taşkınlara neden oldu. Bartın halkına ve çevre illerimize, Zonguldak, Karabük, Düzce, Bolu, Sakarya, Sinop, Ordu, Kastamonu illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Can kaybı olmaması tesellimiz. Maddi hasarlara ilişkin devletimizin tüm kurumları, Bakanımızla birlikte bölgeye intikal ettik. Çalışmalara nezaret edeceğiz. Maddi hasarların bir an önce giderilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını sürdürüyor." dedi.