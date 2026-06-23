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Dünya Kupası'nda son 32 tablosu şekilleniyor! İşte turu garantileyen takımlar

Dünya Kupası'nda son 32 tablosu şekilleniyor! İşte turu garantileyen takımlar
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2026 Dünya Kupası'nda ikinci hafta maçlarının ardından Meksika, ABD, Almanya, Fransa, Norveç ve Arjantin son 32 turunu garantiledi. Haiti, Tunus, Ürdün ve A Milli Futbol Takımımız ise turnuvaya veda eden ekipler arasında yer aldı.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci hafta sonunda 7 takım (Meksika, ABD, Almanya, Fransa, Norveç, Arjantin) son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
  • Turnuvaya veda eden takımlar: Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün.
  • G ve H gruplarında son haftaya çekişmeli geçecek; G Grubu'nda Mısır lider, H Grubu'nda İspanya lider durumda.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında heyecan sürerken son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ekipler de netleşmeye başladı. İkinci hafta maçlarının ardından 7 takım adını bir üst tura yazdırırken, bazı ekipler ise turnuvaya veda etti.

SON 32 TURUNU GARANTİLEYEN TAKIMLAR

İkinci hafta karşılaşmalarının ardından şu ana kadar son 32 turuna yükselmeyi garantileyen takımlar şöyle:

  • Meksika
  • Amerika Birleşik Devletleri
  • Almanya
  • Fransa
  • Norveç
  • Arjantin

Grup liderleri arasında yer alan bu ekipler, son hafta maçları öncesinde üst tura çıkmayı garantiledi.

DÜNYA KUPASI'NA VEDA EDENLER

Turnuvada bazı takımlar için ise yolun sonu erken geldi.

İkinci hafta sonunda Dünya Kupası'na veda eden ekipler şunlar oldu:

  • Haiti
  • A Milli Futbol Takımımız
  • Tunus
  • Ürdün

Özellikle 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Takımımızın grup aşamasında elenmesi büyük hayal kırıklığı yarattı.

NORVEÇ VE HAALAND DAMGASI

I Grubu'nda Fransa ile birlikte Norveç de son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Erling Haaland'ın attığı gollerle dikkat çeken İskandinav ekibi, ikinci maçlar sonunda 6 puana ulaştı ve adını üst tura yazdırdı.

EN ÇEKİŞMELİ GRUPLAR

G ve H gruplarında ise son hafta öncesinde büyük bir çekişme yaşanıyor. G Grubu'nda Mısır 4 puanla lider durumda bulunurken İran, Belçika ve Yeni Zelanda'nın da tur şansı sürüyor. H Grubu'nda ise İspanya 4 puanla zirvede yer alırken Uruguay, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan son hafta öncesi iddiasını koruyor.

SON HAFTA NEFES KESECEK

Birçok grupta son 32 biletleri henüz sahiplerini bulmazken, son hafta karşılaşmaları büyük heyecana sahne olacak. Özellikle B, C, F, G, H, K ve L gruplarında üst tur yarışının son düdüğe kadar sürmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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