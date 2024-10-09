Baro seçimleri ne zaman 2024? İstanbul ve Ankara baro seçimleri tarihi belli oldu mu, adaylar kim? Ekim ayında yapılacak baro seçimleri Türkiye'nin en büyük iki barosu sandık başında olacak. İstanbul ve Ankara barolarında olacak olan seçimler gündemde araştırılıyor. İşte baro seçimleri ile ilgili merak edilenler haberimizde…

BARO SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024?

Türkiye'nin en büyük barosu olan ve 62 binden fazla üyesi bulunan İstanbul Barosu, 19-20 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde genel kurulunu gerçekleştirecek. Bu önemli seçimlerde toplam 11 aday başkanlık için yarışacak.

23 binden fazla avukatın üye olduğu Ankara Barosu ise 12-13 Ekim tarihlerinde Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda genel kurulunu düzenleyecek. Mevcut başkan Mustafa Köroğlu, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı olarak yeniden başkanlık için yarışacak.

BARO SEÇİMİ ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Barosu'nda, Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz, baronun köklü gruplarından biri olan Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı olarak öne çıkıyor. Ancak, grup içi anlaşmazlıklar nedeniyle mevcut başkan Filiz Saraç, bu seçimlerde aynı gruptan bağımsız olarak adaylığını koydu. Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Doğukan Tonguç Cankurt, Ankara Barosu'nda güçlü bir aday olarak dikkat çekiyor.

Avukat Hakları Grubu ise Ebru Dönmez'i aday göstererek seçimlerde yeni bir isimle yarışa katılıyor. Diğer yandan Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu, Hakan Erdem ile seçimlerde yer alacak. Bağımsız aday olarak ise İbrahim Akın, Ankara Barosu seçimlerinde şansını deneyecek.