Barış Göktürk'ün iş dünyasındaki kariyeri ve yaşam öyküsü, son günlerde merak edilen konular arasında yer alıyor. Girişimcilik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Göktürk, sosyal medyada ve kamuoyunda ilgiyle takip ediliyor. İş hayatındaki başarıları sayesinde adından sıkça söz ettiriyor. Barış Göktürk ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Barış Göktürk kimdir? Barış Göktürk nereli, kaç yaşında?

BARIŞ GÖKTÜRK KİMDİR?

Barış Göktürk, 1982 İstanbul doğumlu iş insanı ve Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır. Sant Benot Fransız Lisesi mezunu olan Göktürk, lisans eğitimini University of California'da İşletme Ekonomisi üzerine tamamlamıştır. İş hayatına 2005 yılında Yükselen Çelik'te başlayan Göktürk, şirketi yenilikçi bir yaklaşımla büyüterek 2019'da halka açılmasını sağlamıştır. Halen Yükselen Çelik İcra Kurulu Başkanı ve Metal Expo Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. İleri düzey İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

BARIŞ GÖKTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Barış Göktürk, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 43 yaşında olan iş insanı, Türkiye'nin önde gelen sanayi ve ticaret sektörlerinde aktif rol almaktadır. Yönetim kurulu başkanlığı ve CEO'luk görevlerini yürüten Göktürk, kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır.

BARIŞ GÖKTÜRK NERELİ?

Barış Göktürk, 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Doğduğu şehir olan İstanbul, Göktürk'ün hem eğitim hem de iş hayatının temelini oluşturduğu merkez olmuştur. İstanbul kökenli iş insanı, Türkiye'nin sanayi ve ticaret alanlarında önemli projelere imza atmaktadır.

BARIŞ GÖKTÜRK EVLİ Mİ?

Barış Göktürk'ün özel hayatı merak konusu olsa da, kamuoyunda evlilik durumu hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. İş hayatına ve kariyerine odaklanan Göktürk, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih etmektedir.