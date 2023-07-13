Uzun süredir beklenen Barbie filmi yakın zamanda vizyona girecek. Margot Robbie, Ryan Gosling ve Issa Rae gibi oyuncuların yer aldığı film, sadece sinemalarda gösterilecek. Bu nedenle Barbie filmi vizyona girdi mi, ne zaman girecek? araştırmaları sürüyor.

Uzun süredir sosyal medya üzerinde tartışmalara konu olan ve birçok izleyici tarafından heyecanla beklenen Barbie filmi çıktı mı? Merak ediliyor. Özellikle oppenheimer ile birçok kez karşılaştırılan Barbie filmi vizyona girdi mi, ne zaman girecek? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Barbie filmi çıktı mı? Barbie filmi vizyona girdi mi, ne zaman girecek?

BARBİE FİLMİ ÇIKTI MI?

Birçok kişi tarafından heyecanla beklenen ve sosyal medyayı kasıp kavurmakta olan Barbie filmi 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek. Filmin başrollerini Margot Robbie, Ryan Gosling ve Issa Rae'nin paylaştığı film, America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Will Ferrell, Michael Cera ve Hari Nef gibi birçok önemli oyuncu yer alacak.

BARBİE FİLMİNİN KONUSU NE?

Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebek, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulur ve gerçek hayatta maceralar yaşar. Filmin çekileceğini 2020'de duyuran Robbie, seyircilerine "filmin farklı olacağı" sözü vermişti.

BARBİE FİLMİ NEREDE YAYINLANACAK?

Filmin yapımcılığını üstlenen Warner Bros filmin 21 Temmuz 2023'te sadece sinemalarda gösterileceği bilgisini geçtiğimiz sene izleyiciler ile paylaşmıştı. 21 Temmuz 2023'te sadece sinemalarda yayınlanacak olan film, heyecanla bekleniyor.