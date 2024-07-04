Banu Alkan kimdir (Afrodit)? Banu Alkan hayatı ve biyografisi! Banu Alkan kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Banu Alkan merak konusu oldu. İşte Banu Alkan hakkında merak edilen Banu Alkan kimdir, Banu Alkan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BANU ALKAN KİMDİR?

Doğum: 1 Nisan 1958 (66 yıl yaşında), Dubrovnik, Hırvatistan

Kardeşleri: Filiz Alkan, Fehime Alkan, Bahar Alkan, Osman Alkan, Altan Alkan

Ebeveynleri: Müslüm Alkan, Canan Alkan

Boy: 1,67 m

Evlilik: Kemal Yıldız (e. 2024)

"Afrodit" lakaplı Liz Remka Rebronja, Sancak kökenli marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Balıkesir ilinin Edremit ilçesine göç etti. Rebronja ailesi, Türk vatandaşı olup "Alkan" soyadını aldı ve Hırvatça "yaban gülü" anlamına gelen Remka, önce Yaprak sonra da Banu oldu. İstanbul'a taşınarak Kartal'da ikamet ettiler ve çocukluğunun büyük bir bölümü orada geçti. Kartal Maltepe Lisesi'nde başladığı öğrenimini lise 2. sınıfta bıraktı.

Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı. Ardından da Vakko'dan eğitim aldı. Aydan Adan - Füsun Özben Mankenlik Ajansı'nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı. 1976'da Ses dergisinin düzenlediği 8. Sinema Artisti Yarışması'na girdi. Yarışmaya aynı zamanda Oya Aydoğan da katılmıştı. Sanatçı, 17 yaşındayken evli ve zengin bir iş insanı olan Gürbüz Hanif'le birlikte olmaya başladı. 20 yıla yakın süren bu ilişki, Hanif'e kanser teşhisi konmasından kısa bir süre sonra Hanif'in vefatıyla sona erdi. Alkan, bu 20 yıl boyunca oldukça rahat bir hayat yaşamıştı. Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi. 1998 yılında, "Neremi" adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturdu. Oyuncunun şarkısı, sesi ve yorumu uzun süre eleştirildi ve ilgi odağı oldu. Alkan, 2001 yılında "Tuzu Kurular" ve 2005 yılında da "Kızma Birader" isimli televizyon dizilerinde oynadı. 1975'te LCC Mankenlik Eğitimi, 1985'te Lady School Paris'te eğitim ve 1996'da özel şan dersleri aldı. 2000'lerin başında iş insanı Murat Taşdemir ile bir ilişki yaşadı. 13 yıl birlikteydiler ama sonra ayrıldılar.[2] Banu Alkan Murat Taşdemir'den ayrıldıktan sonra sahne çalışmalarına devam ederek gündemde kalmayı başardı. Son röportajlarından birinde büyük aşkı Kemal Yıldız ile evlendiğini duyurdu.

Ödülleri

2014 Türk Sineması'nın Gelmiş Geçmiş Yaşayan En Güzel Kadını ödülünü aldı

2015 2.Altın Palmiye - Yeşilçam 100.Yıl Onur Ödülü

2015 Mersin Kültür Dayanışma Derneği Ödül Töreni - Yeşilçam 100.Yıl Onur Ödülü

2015 Mersin Kültür Dayanışma Derneği - Türk sinemasının en güzel Akademik Yüzü Onur ödülü

2016 3. Altın Palmiye Ödülleri - Türk Sinemasının En Güzel Kadını