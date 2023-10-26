BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI: 500 baz puan artış sonrası 100 bin TL faiz getirisi ne kadar?
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Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, faizi 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltti. Bu gelişmenin ardından gözler bankalara çevrildi. Peki, banka mevduat faiz oranları ne kadar oldu? 500 baz puan artış sonrası 100 bin TL faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Piyasa beklentisi karşılık buldu ve Merkez Bankası faizi 500 baz puan artırdı. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantı sonrası faizi 500 baz puan artışla yüzde 35'e yükseltti. Merkez Bankası kararının ardından banka mevduat faiz oranları araştırılıyor. Peki, 100 bin TL faiz getirisi ne kadar oldu? Detaylar haberimizde..
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30'dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.
Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır."
Faiz artışından sonra gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Mevduat faizleri 32, 46, 55, 92, 181 gün vadeyle yatırılabiliyor.
İşte, 100 bin TL faiz getirisi...
Not: Faiz hesaplamaları 32 günlük vadeden hesaplanmıştır.
ING
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 3.331,51 TL
Odea
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 3.581,37 TL
ON Plus
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 3.581,37 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 3.498,08 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 3.498,08 TL
Anadolu Bank
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 3.414,79 TL
Fiba Banka
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 3.331,51 TL
Denizbank
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 3.164,93 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 30
Net Kazanç: 2.498,63 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 26
Net Kazanç: 2.165,48 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: Yüzde 26
Net Kazanç: 2.165,48 TL
Vakıfbank
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 3.331,51 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 3.331,51 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: Yüzde 34,5
Net Kazanç: 2.873,42 TL
Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 29
Net Kazanç: 2.415,34 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 28
Net Kazanç: 2.332,05 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 25
Net Kazanç: 2.082,19 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: Yüzde 17
Net Kazanç: 1.415,89 TL