Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, faizi 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltti. Bu gelişmenin ardından gözler bankalara çevrildi. Peki, banka mevduat faiz oranları ne kadar oldu? 500 baz puan artış sonrası 100 bin TL faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...

BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI: 500 baz puan artış sonrası 100 bin TL faiz getirisi ne kadar?

Piyasa beklentisi karşılık buldu ve Merkez Bankası faizi 500 baz puan artırdı. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantı sonrası faizi 500 baz puan artışla yüzde 35'e yükseltti. Merkez Bankası kararının ardından banka mevduat faiz oranları araştırılıyor. Peki, 100 bin TL faiz getirisi ne kadar oldu? Detaylar haberimizde..

500 BAZ PUAN ARTIŞ YAŞANDI

Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30'dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır."

BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Faiz artışından sonra gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Mevduat faizleri 32, 46, 55, 92, 181 gün vadeyle yatırılabiliyor.

İşte, 100 bin TL faiz getirisi...

100.000 TL FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Not: Faiz hesaplamaları 32 günlük vadeden hesaplanmıştır.

ING

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 3.331,51 TL

Odea

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 3.581,37 TL

ON Plus

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 3.581,37 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 3.498,08 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 3.498,08 TL

Anadolu Bank

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 3.414,79 TL

Fiba Banka

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 3.331,51 TL

Denizbank

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 3.164,93 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 30

Net Kazanç: 2.498,63 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 26

Net Kazanç: 2.165,48 TL

Enpara.com

Faiz Oranı: Yüzde 26

Net Kazanç: 2.165,48 TL

Vakıfbank

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 3.331,51 TL

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 3.331,51 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: Yüzde 34,5

Net Kazanç: 2.873,42 TL

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 29

Net Kazanç: 2.415,34 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 28

Net Kazanç: 2.332,05 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 25

Net Kazanç: 2.082,19 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 17

Net Kazanç: 1.415,89 TL

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