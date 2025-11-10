Haberler

Banisi ne demek, kimlere denir?

Banisi ne demek, kimlere denir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bani ne demek? Tarihî yapılarda, kültürel eserlerde ya da hayır kurumlarında sıkça rastlanan "banisi" ifadesi, Osmanlı döneminden günümüze taşınmış bir kavramdır. Eski kitabelerde ve vakfiye yazıtlarında yer alan bu kelime, bir yapının ya da kurumun ortaya çıkmasında önemli bir rol üstlenen kişiyi tanımlar. Peki, banisi ne demek?

Bani ne demek? Tarihî cami, medrese, köprü ve han gibi eserlerin tanıtımında "banisi" kelimesiyle sıkça karşılaşılır. Osmanlı döneminde yazıtlarda yer alan bu ifade, günümüzde de tarih ve kültür araştırmalarında dikkat çekici bir kavram olarak öne çıkmaktadır.

BANİ NE DEMEK?

"Banisi" kelimesinin kökü Arapça "bânî" sözcüğünden gelir. Bu kelime, "yapan, bina eden, inşa eden" anlamındadır. Türkçeye Osmanlı döneminde geçmiş ve özellikle mimari ya da hayır amaçlı yapıların inşasında kullanılmıştır. "Banisi" kelimesi, bir yapının kurucusu, yaptırıcısı veya finansmanını sağlayan kişiyi ifade eder. Yani eserin ortaya çıkmasında rol oynayan, ancak yapımı fiilen gerçekleştirmeyen kişidir. Bu nedenle tarihî yapıların tanıtımında sıkça "banisi" ibaresine yer verilmiştir.

Kelimenin kullanımı genellikle cami, medrese, han, köprü, türbe ve çeşme gibi yapıların kitabelerinde görülür. Burada "banisi" olarak anılan kişi, yapının inşa edilmesini sağlayan kişi olup, aynı zamanda eserin kalıcılığını temin eden bir hayırseverdir. Osmanlı kültüründe, bu tür yapıları yaptıran padişahlar, vezirler veya varlıklı kişiler, adlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını bu kavram aracılığıyla sağlamışlardır.

BANİSİ KİMLERE DENİR?

"Banisi" ifadesi, bir yapıyı, kurumu veya eseri yaptıran, kuran, inşa ettiren kişilere denir. Bu kişiler çoğunlukla inşaatı fiilen gerçekleştiren değil, yapının yapılmasını emreden veya maddi desteğini sağlayan kimselerdir. Dolayısıyla bir camiyi yaptıran padişah ya da zengin bir hayırsever, o caminin banisi kabul edilir. Tarihî belgelerde bu tür ifadeler genellikle yapının kitabesinde veya vakfiye metinlerinde belirtilmiştir.

Kültürel miras açısından bakıldığında, "banisi" kavramı bir eserin arkasındaki iradeyi, niyeti ve destekçiyi temsil eder. Osmanlı döneminde bu kavram sadece dini yapılarla sınırlı kalmamış, sosyal yardımlaşma kurumlarının ve eğitim yapıların da kurucularını tanımlamak için kullanılmıştır. Bu yönüyle "banisi", toplumun kültürel ve sosyal gelişiminde önemli bir kavram olarak yer edinmiştir.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Beyaz Saray'da bir ilk! Donald Trump ile Suriye lideri Şara bir araya geldi

Bir ilk gerçekleşti! Kritik zirve için Beyaz Saray'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.