Balıkesir'in Çanakkale Kahramanları' literatüre kazandırıldı

Çanakkale'de atalarımızın; vatan savunması için vermiş oldukları üstün mücadele ruhu, dik duruşları ve zaferi sembolize eden Kanlıdere Şehitliği'nin 2022 yılı Temmuz ayında açılışını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şimdi de şehrimizin Çanakkale Savaşları'ndaki yeri ve öneminin ortaya konduğu "Balıkesir'in Çanakkale Kahramanları" adlı eseri literatüre kazandırdı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mithat Atabay'ın kalemiyle döneme ışık tutan "Balıkesir'in Çanakkale Kahramanları" adlı eser, Balıkesir'in İstiklal Madalyası alması konusunda atılan önemli adımlardan bir tanesi oldu. Balıkesir ve ilçeleri özelinde Çanakkale Savaşları'nda; cepheye giden askerler, savaştıkları cepheler, askerlik şubeleri, hangi ilçe ve köyden oldukları, nerede şehit düştükleri ile gazilerin yer aldığı eser, Çanakkale Savaşları'nda en çok şehit veren ikinci il olan şehrimiz insanlarının kahramanlığını gözler önüne seriyor.

Türk Askerinin Vatan Sevgisi

Tarihe Altın Harflerle Kazındı

Balıkesir'in, hem maddi hem manevi yönden Çanakkale Savaşları'na büyük katkılar sağladığını vurgulayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mithat Atabay "Çanakkale Savaşları denildiğinde ilk akla gelen Türk Milleti'nin kahramanlığıdır. Bunun en önemli simgelerinden bir de Havranlı Seyit Onbaşı'dır ve Türk askerinin vatan sevgisini, zor anlarda vatan için vereceği mücadelenin olmadığını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Balıkesir, Çanakkale'de en çok şehit veren ikinci il. Sadece savaşmakla kalmayıp, cephede savaşan askerlerin; yiyecek-içecek ve lojistik planlamasında da önemli görev üstlenmiştir. Cephede yaralanan askerler, Balıkesir ve kazalarında kurulan hastanelerde tedavi edilmiştir. Bu eserin, tüm okuyuculara yarar sağlamasını diler, başta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere katkı sunanlara teşekkür ederim." dedi.

Balıkesir'in Arşivine Büyük Katkı Sunacak



Çanakkale'ye hem karadan hem de denizden komşu olan Balıkesir'in, Çanakkale Savaşları'nda ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Balıkesir'in Çanakkale Kahramanları" adlı eser, Balıkesir'in arşivine büyük katkı sunacak. Cepheye olan yakınlığı nedeniyle müthiş bir yardımlaşma ve dayanışma hizmeti yürüten Balıkesir'in kahraman insanları ayrıca yetkililer öncülüğünde başta şehit çocukları olmak üzere; yetim ve kimsesizlere kucak açmış, onların acılarını hafifletip, yaralarını sarmaya gayret etmiştir. Kitabın yazarı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mithat Atabay'a, şehrimizin tarihinin bilinirliliğine sunduğu katkıdan dolayı teşekkürlerimi sunarım." diye konuştu.