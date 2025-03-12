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BALIKESİR HAVA DURUMU 13 MART: Balıkesir hava durumu nasıl? Balıkesir 5 günlük hava durumu tahmini!

BALIKESİR HAVA DURUMU 13 MART: Balıkesir hava durumu nasıl? Balıkesir 5 günlük hava durumu tahmini!
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Balıkesir'de 13 Mart 2025 Perşembe günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Balıkesir'de sıcaklıklar nasıl olacak? Balıkesir'de bugün yağmur bekleniyor mu, hava durumu nasıl seyredecek? İşte, Balıkesir için günlük hava tahmini ve detaylar…

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, Balıkesir'de de hissedilmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 13 Mart 2025 Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 13 Mart Perşembe günü Balıkesir'de hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Balıkesir için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

BALIKESİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

13 Mart 2025 Perşembe günü Balıkesir'de hava durumu güneşli olacaktır. Gün içinde en yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık ise 9°C seviyelerinde seyredecektir. Yağış beklenmemektedir. Rüzgârın güney-güneybatı yönünden saatte yaklaşık 17 km hızla esmesi tahmin edilmektedir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir; öğle saatlerinde sıcaklıkların yükselmesiyle daha ılıman bir hava hissedilecektir.

BALIKESİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

BALIKESİR HAVA DURUMU 13 MART: Balıkesir hava durumu nasıl? Balıkesir 5 günlük hava durumu tahmini!Balıkesir hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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