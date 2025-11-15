Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir, sabah saatlerinde hissedilen depremle beklenmedik bir tedirginlik yaşadı. Şehrin çeşitli bölgelerinde duyulan sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlarda kısa süreli panik yarattı. Sosyal medyada " Balıkesir'de deprem mi oldu?" paylaşımları hızla çoğalırken, herkesin gözü AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarına çevrildi. Depreme dair detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı noktalarında kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anlık olarak tespit edilip halkın erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin yaygın sensör ağı, yer hareketlerini saniyeler içinde kaydederek analiz ediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere hızlıca ulaşmasını sağlarken, uzmanlar için de güvenilir bir veri kaynağı niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın listelerinde depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler detaylı şekilde yer alıyor. Böylece halk doğru bilgiye erişebiliyor ve söylentilere itibar etmeden güncel verilere ulaşabiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli bilgilendirmeler, eğitimler ve tatbikatlarla deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

15 KASIM 2025 BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

15 Kasım 2025 Cumartesi sabahı Balıkesir ve çevresinde hissedilen sarsıntı, kentte ve çevre illerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar depremi daha belirgin hissetti. Sosyal medyada "Balıkesir'de deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayılırken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarına çevrildi.

Depremin ardından her iki kurum da büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini içeren resmi verileri paylaşarak halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağladı. Yetkililer, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.