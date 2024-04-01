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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Balıkesir'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Balıkesir Yerel Seçim sonuçları!

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31 Mart Balıkesir Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanının kim oldu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. Sandıkların açılmasıyla birlikte, Balıkesir Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %51.10 oy alarak üstünlük sağlayan CHP'nin adayı Ahmet Akın belediye başkanı seçildi. Peki, Ahmet Akın kimdir?

BALIKESİR'DE SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Balıkesir Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre CHP'nin adayı Ahmet Akın %51.10 oy alarak rakiplerinden üstünlük sağlayarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Haberler.com olarak, 31 Mart Yerel Seçim verilerini en doğru ve en hızlı olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Balıkesir 2024 Yerel Seçim sonuçları için Haberler.com Seçim sayfasını takip ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Balıkesir'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Balıkesir Yerel Seçim sonuçları!

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BALIKESİR'DE YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Balıkesir Belediye Başkanı CHP'nin adayı %51.10 oy alarak Ahmet Akın oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Balıkesir'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Balıkesir Yerel Seçim sonuçları!

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