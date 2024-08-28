Balıkesir (Bandırma-Burhaniye) 30 Ağustos konserleri ne zaman saat kaçta? 'Ücretsiz' Demet Akalın, Merve Özbey, Feridun Düzağaç konseri ne zaman?

Bandırma Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerle büyük bir coşku ve gururla kutlamaya hazırlanıyor. Balıkesir (Bandırma-Burhaniye) 30 Ağustos konserleri ne zaman saat kaçta? "Ücretsiz" Demet Akalın, Merve Özbey, Feridun Düzağaç konseri ne zaman?

BALIKESİR 30 AĞUSTOS BANDIRMA KONSERİ NE ZAMAN?

Kutlamalar, saat 18:00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Bandırma Konservatuarı Genç Yetenekler Konseri ile başlayacak. Genç müzisyenler, zaferin ruhunu yansıtan performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Bu müzik ziyafetinin ardından saat 20:30'da geleneksel fener alayı düzenlenecek. Migros önünden başlayacak olan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam edecek.

BANDIRMA KONSERLER



BURHANİYE KONSERLERİ