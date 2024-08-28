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Balıkesir (Bandırma-Burhaniye) 30 Ağustos konserleri ne zaman saat kaçta? "Ücretsiz" Demet Akalın, Merve Özbey, Feridun Düzağaç konseri ne zaman?

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Milli mücadelemizin 30 Ağustos zaferi ile taçlandığı bu kutlu günü hep beraber büyük bir coşku ve heyecanla Bandırma'da kutlanacak. Peki, Balıkesir (Bandırma-Burhaniye) 30 Ağustos konserleri ne zaman saat kaçta? "Ücretsiz" Demet Akalın, Merve Özbey, Feridun Düzağaç konseri ne zaman?

Bandırma Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerle büyük bir coşku ve gururla kutlamaya hazırlanıyor. Balıkesir (Bandırma-Burhaniye) 30 Ağustos konserleri ne zaman saat kaçta? "Ücretsiz" Demet Akalın, Merve Özbey, Feridun Düzağaç konseri ne zaman?

BALIKESİR 30 AĞUSTOS BANDIRMA KONSERİ NE ZAMAN?

Kutlamalar, saat 18:00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Bandırma Konservatuarı Genç Yetenekler Konseri ile başlayacak. Genç müzisyenler, zaferin ruhunu yansıtan performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Bu müzik ziyafetinin ardından saat 20:30'da geleneksel fener alayı düzenlenecek. Migros önünden başlayacak olan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam edecek.

BANDIRMA KONSERLER

Balıkesir (Bandırma-Burhaniye) 30 Ağustos konserleri ne zaman saat kaçta? 'Ücretsiz' Demet Akalın, Merve Özbey, Feridun Düzağaç konseri ne zaman?


BURHANİYE KONSERLERİ

Balıkesir Bandırma 30 Ağustos konserleri ne zaman saat kaçta? 'Ücretsiz' Demet Akalın, Merve Özbey, Feridun Düzağaç konseri ne zaman?

Balıkesir Bandırma 30 Ağustos konserleri ne zaman saat kaçta? 'Ücretsiz' Demet Akalın, Merve Özbey, Feridun Düzağaç konseri ne zaman?

Balıkesir Bandırma 30 Ağustos konserleri ne zaman saat kaçta? 'Ücretsiz' Demet Akalın, Merve Özbey, Feridun Düzağaç konseri ne zaman?

Balıkesir Bandırma 30 Ağustos konserleri ne zaman saat kaçta? 'Ücretsiz' Demet Akalın, Merve Özbey, Feridun Düzağaç konseri ne zaman?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Feridun Düzağaç Demet Akalın Merve Özbey Balıkesir Bandırma Etkinlikler Müzik Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

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