Bahis skandalı PFDK'ya sevk edilen hakemler kim, isimleri ne 152 hakem TAM LİSTE!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürütülen bahis soruşturması kapsamında 152 hakemin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, hakemlerin bahis oynadığına dair tespitlerin ardından disiplin sürecinin başlatıldığı bildirildi.
PFDK'ya sevk edilen isimler arasında üst klasman hakemlerinden Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz, Yunus Dursun ve Zorbay Küçük gibi tanınan isimler de bulunuyor. TFF'nin paylaştığı tam listede toplam 152 hakemin adı yer aldı ve olay futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Bahis skandalı PFDK'ya sevk edilen hakemler kim, isimleri ne 152 hakem TAM LİSTE!
BAHİS SKANDALI PFDK'YA SEVK EDİLEN HAKEMLER KİM?
Aşağıdaki isimler, "futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynamak" iddiası kapsamında FDT m.57 gereğince 28.10.2025'ten itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiştir:
1- Klasman Yardımcı Hakemi ABDULLAH YAKÇINKAYA
2- Klasman Hakemi ABDULLAH MURAT YOLDAŞ
3- Klasman Hakemi ABDULSAMET ŞENOĞLU
4- Klasman Hakemi ABDÜLSELAM KOÇAK
5- Klasman Yardımcı Hakemi ADEM MAZLUM
6- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TÜRKEŞ
7- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET EMRE DEMİRCİ
8- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KIVANÇ KADER
9- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TOLGA TOMAR
10- Klasman Hakemi ALİ BİLEN
11- Klasman Hakemi ALİ EMİR YOLCU
12- Klasman Yardımcı Hakemi ALİ MERT BEYDE
13- Klasman Hakemi ALİRIZA ALTUNBAKIR
14- Klasman Yardımcı Hakemi ARİF TAŞKIN
15- Klasman Yardımcı Hakemi ATAHAN KANDIR
16- Klasman Yardımcı Hakemi ATAKAN YÜZLÜ
17- Klasman Yardımcı Hakemi AYKUT YILMAZ
18- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AZEM ZORLU
19- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN KARAMAN
20- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN CAN DURMUŞ
21- Klasman Yardımcı Hakemi BATUHAN TOPÇU
22- Üst Klasman Yardımcı Hakemi BAYKAL TUNA
23- Klasman Hakemi BEDİRHAN EFEAKDOĞAN
24- Klasman Hakemi BERAT OSMANCIKLI
25- Klasman Hakemi BERK SİPAHİ
26- Klasman Yardımcı Hakemi BERK TEZCAN
27- Klasman Hakemi BERKAN ÇETİN
28- Klasman Yardımcı Hakemi BUĞRA DOĞHAN
29- Klasman Hakemi BURAK DOĞRU
30- Klasman Yardımcı Hakemi BURAK YANARDAĞ
31- Klasman Yardımcı Hakemi CEM HARMAN
32- Klasman Hakemi CEYHUN ELMAS
33- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAD BUYURGAN
34- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAN AHMET GÖRE
35- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAT SEVİ
36- Klasman Yardımcı Hakemi COŞKUN YALÇIN
37- Klasman Yardımcı Hakemi ÇAĞRI ATEŞ
38- Üst Klasman Hakemi EGEMEN ARTUN
39- Klasman Yardımcı Hakemi EMRE KAYA
40- Klasman Yardımcı Hakemi ERAY GÖRGÜN
41- Klasman Yardımcı Hakemi ERDOĞAN SERTAN AKMAN
42- Klasman Hakemi EREN GÖKMEN
43- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EREN ÖKSÜZLER
44- Klasman Yardımcı Hakemi ERKAN ARSLAN
45- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EYUP ÖZER
46- Üst Klasman Yardımcı Hakemi FARUK YAĞLI
47- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH YÜZBAŞI
48- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH TİZCİ
49- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN YILDIZ
50- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ÇIRAKLAR
51- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN KOCAYILDIZ
52- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN GENÇ
53- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ŞEKERCİ
54- Klasman Hakemi GÖKTAN DEMELİ
55- Üst Klasman Yardımcı Hakemi GÖKTUĞ HAZAR EREL
56- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN TUNÇ
57- Klasman Hakemi HAKAN YURTSEVEN
58- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ERKAN
59- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ŞAHİN
60- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN CAN YILMAZ
61- Klasman Hakemi HALİM KOLANCI
62- Üst Klasman Yardımcı Hakemi HASAN ERDOĞAN
63- Klasman Hakemi HİKMET AYBERK HAN TİRYAKİ
64- Klasman Yardımcı Hakemi HÜSEYİN SAĞLIK
65- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM BAYRAM
66- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ALAKA
67- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ZENGİN
68- Klasman Yardımcı Hakemi İLYAS SAMET YELEN
69- Klasman Yardımcı Hakemi KEREM YILDIZ
70- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET AKINCIK
71- Üst Klasman Hakemi MEHMET ALİ ÖZER
72- Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ALİ YILMAZ
73- Klasman Hakemi MEHMET ALPEREN GÜÇYETMEZ
74- Klasman Hakemi MEHMET CAN KOÇ
75- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET SIRAÇ AKPINAR
76- Üst Klasman Hakemi MELİH KURT
77- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH ESER
78- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH SAYIN
79- Klasman Yardımcı Hakemi MERDANİ MERT ÇÖLGEÇEN
80- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ÖZTÜRK
81- Klasman Yardımcı Hakemi MERT BAYKAL
82- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ŞAHİN
83- Klasman Yardımcı Hakemi MERTCAN TEZCAN
84- Klasman Hakemi MERTCAN ERÖLMEZ
85- Klasman Hakemi MERTCAN TUBAY
86- Klasman Yardımcı Hakemi METİN YALÇIN
87- Klasman Hakemi MİRAÇ YILDIRIM
88- Klasman Hakemi MUAMMER SARIDAĞ
89- Klasman Hakemi MUHAMMED BURAK TUFAN
90- Klasman Hakemi MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ
91- Üst Klasman Hakemi MUHAMMED SELİM ÖZBEK
92- Klasman Hakemi MUHAMMED SEYDA DEMİREL
93- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET CAFER ALGÜL
94- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET MAHMUT DELİMAZI
95- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA ÖZEL
96- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SERT
97- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BOYLU
98- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BAŞOL SORGUNLU
99- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SONER YÜCE
100- Klasman Yardımcı Hakemi MÜCAHİT DEĞERMENCİ
101- Klasman Yardımcı Hakemi NECMİ AKINCI
102- Klasman Hakemi NEVZAT OKAT
103- Klasman Yardımcı Hakemi NURİ MİSKİ
104- Klasman Yardımcı Hakemi NURULLAH BAYRAM
105- Klasman Hakemi NURULLAH KIRBAŞ
106- Klasman Yardımcı Hakemi OGÜN KELEŞ
107- Klasman Yardımcı Hakemi OĞUZHAN ANIL
108- Klasman Yardımcı Hakemi OKAN TAŞKÖPRÜ
109- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR HAN
110- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR TOMAK
111- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR AKINCI
112- Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN ARSLAN
113- Klasman Hakemi OSMAN CAN AÇIKLAR
114- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER MUTLU
115- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER İNCİ
116- Klasman Hakemi ÖMER ŞİVKA
117- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK BÜYÜKEKEN
118- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK TOPCU
119- Klasman Yardımcı Hakemi ÖNDER DEMİR
120- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP GÜNEŞ
121- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP TAYYİP KELEŞ
122- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RIDVAN ÇEVİK
123- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RÜŞTÜ MUHAMMED ORCAN
124- Klasman Yardımcı Hakemi SABRİ EMRE TEKİN
125- Klasman Yardımcı Hakemi SADIK EREN ULUSOY
126- Klasman Hakemi SAİT TUZCU
127- Klasman Yardımcı Hakemi SATILMIŞ FURKAN DEMİR
128- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SELAMİ DURSUN
129- Klasman Yardımcı Hakemi SELÇUK GÖKGÖZ
130- Klasman Yardımcı Hakemi SEMİH KURTULUŞ
131- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SERDAR SOYDAN
132- Üst Klasman Hakemi SEYFETTİN ALPER YILMAZ
133- Klasman Yardımcı Hakemi SÜLEYMAN ORAL
134- Klasman Hakemi SÜLEYMAN SOYUTÜRK
135- Üst Klasman Yardımcı Hakemi ŞENOL BEKTAŞ
136- Klasman Yardımcı Hakemi TAHA BERKE EL
137- Klasman Hakemi TAYFUN GÜZ
138- Klasman Yardımcı Hakemi TOLGA DÜYÜNCÜ
139- Klasman Hakemi TURHAN BEYKE
140- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK TATLICAN
141- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK ÇELEBİ
142- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK OSMAN SOLMAZ
143- Klasman Yardımcı Hakemi ULAŞ KAÇMAZ
144- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT KAPTAN
145- Klasman Hakemi UMUT YALÇINKAYA
146- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT İKİSİVRİ
147- Klasman Yardımcı Hakemi YAKUP YAPICI
148- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN ŞEN
149- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN EMRE CEYLAN
150- Üst Klasman Hakemi YUNUS DURSUN
151- Klasman Hakemi YUNUS EMRE ÇİFTÇİ
152- Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK