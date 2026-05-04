Bahçelievler'de kız arkadaşının doğum gününde çıkan kıskançlık kavgasında öldü; 3 kişi yaralandı

BAHÇELİEVLER'de Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov'ın (30) kız arkadaşının doğum günü için kafede bir araya gelen grup ile başka bir grup arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Ashyrov, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan saldırgan Alembeg M. ise, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kavga anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov, kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla kafede bir araya geldi. Bir süre sonra Dovletmammet Ashyrov ile kafede bulunan müşterilerden Alembeg M. ve Vefa isimli arkadaşı arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma kısa sürede son buldu.

SOKAKTA BIÇAKLI SALDIRI

Doğum günü kutlamasının ardından arkadaşlarıyla kafeden ayrılan Ashyrov ile 2 kişi arasında tartışma yeniden başladı. Tarafların arkadaşlarının da dahil olmasıyla birlikte kısa sürede büyüyen olayda, taraflar sokak ortasında birbirine bıçakla saldırdı. Kavga sırasında bıçak kullanan kişi ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralı saldırgan Alembeg M. taksiyle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Boğazından bıçaklanarak ağır yaralandığı belirlenen Dovletmammet Ashyrov ve yaralı arkadaşı Mustapa M. ile karşı taraftan Vefa olarak bilinen şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ashyrov, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN YARALI YAKALANDI

Olay yerinden taksiyle kaçtığı belirlenen şüpheli Alembeg M., Şirinevler Meydan'ında polis ekiplerince yakalandı. Alembeg M. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

KAVGA KAMERADA

Yaşanan kavga anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta buluşan tarafların tartıştıktan kısa süre sonra birbirine tekme, yumruk ve bıçakla saldırdıkları, çevredekilerin araya girerek olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
