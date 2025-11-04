Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Cumhur İttifakı'nda çatlak var" iddialarına partisinin grup toplantısında cevap vererek "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de bir siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir" dedi. MHP lideri "Dertler sağanak olsa da biz buradayız" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN İLK YORUM

MHP lideri Bahçeli'nin ittifak hakkındaki açıklamaları sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da dikkat çeken bir yorum geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

"CUMHUR İTTİFAKI HAKİKAT ODAKLI BİR İTTİFAKTIR"

Yılmaz, X hesabından yaptığı açıklamada "Cumhur İttifakı demokratik siyasetin ana damarı, birliğimizin ve kardeşliğimizin teminatı, aziz milletimizin daha müreffeh ve güçlü bir gelecek inşa etme iradesinin somut tezahürüdür. Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifaktır.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün Cumhur İttifakı konusunda yaptığı kıymetli değerlendirme,Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak; ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde adalet, istikrar ve refah eksenli politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

BİR YORUM DA AK PARTİ'DEN GELDİ

MHP lideri Bahçeli'nin ittifak sözlerine bir yorum da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. X hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı; "Cumhur İttifakı'mız "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir.

Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür."