Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP lideri Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nda çatlak iddialarını yalanlayan sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı konusunda yaptığı kıymetli değerlendirme, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır" dedi.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ile MHP arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında görüş ayrılığı veya siyasi ihtilaf olmadığını belirtti.
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan bir ittifak olduğunu ifade etti.
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Cumhur İttifakı'nda çatlak var" iddialarına partisinin grup toplantısında cevap vererek "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de bir siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir" dedi. MHP lideri "Dertler sağanak olsa da biz buradayız" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN İLK YORUM

MHP lideri Bahçeli'nin ittifak hakkındaki açıklamaları sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da dikkat çeken bir yorum geldi.

Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorumCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

"CUMHUR İTTİFAKI HAKİKAT ODAKLI BİR İTTİFAKTIR"

Yılmaz, X hesabından yaptığı açıklamada "Cumhur İttifakı demokratik siyasetin ana damarı, birliğimizin ve kardeşliğimizin teminatı, aziz milletimizin daha müreffeh ve güçlü bir gelecek inşa etme iradesinin somut tezahürüdür. Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifaktır.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün Cumhur İttifakı konusunda yaptığı kıymetli değerlendirme,Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak; ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde adalet, istikrar ve refah eksenli politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

BİR YORUM DA AK PARTİ'DEN GELDİ

MHP lideri Bahçeli'nin ittifak sözlerine bir yorum da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. X hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı; "Cumhur İttifakı'mız "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir.

Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür."

Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErhan Zeybek:

Türkiye de ülkücülerden daha omurgasız başka bir topluluk yok. Koministler, pkklılar delikanlılık konusunda bunları sağ cebinden çıkarır sol cebine koyar.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSefa:

hoşşşşşşşşt lt

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıenginkaya7:

Elele verip koskoca bir ülkeyi böyle tarumar ettiniz,

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

