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Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250

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Bahar dizisinin 16. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı ve izleme linkinin olup olmadığı hakkında bilgi arayışı devam ediyor.

Bahar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Bahar'ın 16. Bölümünde (sezon finali); Bahar ve Timur'un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır. Bahar'ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Peki, Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 15. Bölümünde; Herkes Umay ve Parla'nın haberini almasıyla hastaneye gelir. Rengin ve Bahar hastanede gerilir, Timur ne yapacağını bilemez. Yangın görüntülerini izleyen Doruk, gördükleri karşısında tepkisiz kalamaz. Nevra son bir kez Bahar ve Timur'u barıştırmak için bir araya getirir ve bu sırada Necmettin hakkında ki gerçeği öğrenir. Ayhan, Bahar'a, Aziz Yavuzoğlu'nun tüm mirasını ona bıraktığını açıklar. Evren, Bahar'ın tahlil sonuçları hakkında endişelidir. Dora, beklenmedik birinin tarafına geçer. Uzun süre sonra mutlu bir sofraya oturan Bahar ve ailesinin hayatı tekrar alt-üst olacaktır.

Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250

BAHAR 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar 16. Bölüm 2. Fragmanı (sezon finali) yayınlandı. Bahar ve Timur'un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır. Bahar'ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra'nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır.Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken, Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar,Parla ve Umay'ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir.Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir.

BAHAR 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (LİNK)

Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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