Bağcılar'da 'hijyen sınavı' kiralık daire! Tuvaletin görüntüsü facia

Bağcılar'da 'hijyen sınavı' kiralık daire! Tuvaletin görüntüsü facia
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bağcılar'da "bekâra ve yabancıya uygun" notuyla 8 bin TL'ye kiraya sunulan bodrum katı daire, özellikle mutfak ve tuvalet görüntüleriyle tartışma yarattı.

Göreceli olarak uygun fiyatlı kiralık evler, çoğu zaman yaşanabilirlik koşullarını sağlamaktan uzak kalıyor.

Bir ilan sitesinde aylık 8.000 TL bedelle kiraya sunulan İstanbul Bağcılar'daki bu daire de o örneklerden biri. Bodrum katta yer alan 1+1 dairenin özellikle mutfak ve tuvalet bölümleri, fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere hijyen koşulları açısından büyük soru işaretleri barındırıyor.

Bağcılar'da 'hijyen sınavı' kiralık daire: Tuvaletin görüntüsü facia

"Bağcılar Merkez Mahallesi'nde tramvay durağının yanında, metroya ve Bağcılar Meydanı'na yakın, yabancıya uygun" notuyla paylaşılan ilan, Haziran ayı sonunda yayına alınmış olmasına rağmen bekârlar ve yabancı kiracılar tarafından fazla ilgi görmemiş gibi duruyor.

Bağcılar'da 'hijyen sınavı' kiralık daire: Tuvaletin görüntüsü facia

Öte yandan, ilan doğrudan ev sahibi tarafından değil, bir emlak firması aracılığıyla paylaşılmış. Bu daireyi kiralamak isteyenlerin, ayrıca emlak komisyonu da ödemesi gerekiyor.

Haberler.com / Ümit Buget - Emlak
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin

Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Almanya'dan Türkiye'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı

Türkiye'nin beklediği satış onaylandı! İsrail ve Yunanistan şokta
İstanbul için 'Çok tehlikeli' 48 saat başladı

Hava strateji değiştirdi! Sıcakla birlikte o da devreye giriyor
Para karşılığı FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi

Eski eşinin ihbar ettiği katibe 1190 yıl hapis talebi
Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Satışa çıkardığı ürün bomba

Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Satışa çıkardığı ürün bomba
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübükzade:

Cezaevi koşulları daha lüks bunun yanında

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran cinayet! Karısını yemek yediği sırada başından vurdu

Kan donduran cinayet! Karısını yemek yediği sırada başından vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.