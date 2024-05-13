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Babalar günü ne zaman? #129492 2024 Babalar günü hangi güne denk geliyor?

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Babalar günü, her yıl kutlanan özel bir gündür ve tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanır. 2024 yılında Babalar Günü'nün hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Bu özel gün, babaların onurlandırıldığı ve sevildiği bir gündür.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. Bu yıl 'Babalar Günü'nün hangi tarihte kutlanacağı merak ediliyor. Birçok kişi Babalar Gününün hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki, Babalar günü ne zaman? 2024 Babalar günü hangi güne denk geliyor?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, bu yıl 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar günü ne zaman? #129492 2024 Babalar günü hangi güne denk geliyor?

2024 BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Babalar Günü, 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tatil olarak kabul edildi. Babalar günü her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar kutlanır.

Babalar günü ne zaman? #129492 2024 Babalar günü hangi güne denk geliyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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