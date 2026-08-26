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Trump'tan Suudi Arabistan'a nükleer anlaşma için İsrail şartı

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ABD Başkanı Trump'ın, Suudi Arabistan ile imzalanan nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Riyad'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi koşulunda ısrar ettiği iddia edildi. Anlaşma Kongre'ye sunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'la temmuzda imzalanan nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Riyad yönetiminin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi şartını sürdürdüğü iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin ismini açıklamak istemeyen ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Washington ile Riyad arasında 23 Temmuz'da imzalanan nükleer anlaşmayı incelenmesi için Kongre'ye sundu.

Yetkili, Trump'ın, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi koşulundan vazgeçmediğini iddia etti.

ABD Enerji Bakanlığından 23 Temmuz'da yapılan açıklamada, Enerji Bakanı Chris Wright ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud'un "123 Anlaşması" olarak bilinen barışçıl nükleer işbirliği anlaşması ile buna eşlik eden ikili güvence anlaşmasını imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Suudi Arabistan ile imzalanan sivil nükleer anlaşmanın Riyad yönetiminin "Abraham Anlaşmaları'na katılmasına bağlı" olacağını açıklamıştı.

Anlaşma, ABD yasaları uyarınca incelenmek üzere Başkan tarafından Kongre'ye iletildi.

Kaynak: AA
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