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Babacan ve Arıkan birlikte esnaf gezdi

Babacan ve Arıkan birlikte esnaf gezdi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Antalya Buluşmaları" öncesinde Aksu ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma namazını Aksu Merkez Camii'nde kılan iki lider, namazın ardından cami girişinde stant açan AK Partililerle selamlaşıp kısa süre sohbet etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya programı öncesinde Aksu ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. İki lider, cuma namazının ardından cami girişinde stant açan AK Partililerle de selamlaşıp kısa süre sohbet etti.

AKSU'DA ESNAFI ZİYARET ETTİLER

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Antalya Buluşmaları" programı öncesinde Antalya'nın Aksu ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İlçe merkezinde iş yerlerini gezen iki lider, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

CUMA NAMAZINI BİRLİKTE KILDILAR

Babacan ve Arıkan, ziyaretlerinin ardından Aksu Merkez Camii'nde cuma namazını kıldı.

AK PARTİ STANDINA UĞRADILAR

Cuma namazı sonrası cami çıkışında stant açan AK Partililerle karşılaşan Babacan ve Arıkan, partililerle selamlaşarak kısa süre sohbet etti. İki liderin AK Parti standındaki partililerle samimi diyaloğu dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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