B sınıfı ehliyetin ne olduğu araştırılıyor. Ehliyet almak isteyen birçok kişi B sınıfı ehliyetinin hangi araçlarda geçerli olduğunu merak ediyor. B Sınıfı Ehliyet, sürücü belgesi almak isteyen birçok kişi tarafından en çok tercih edilen ehliyet sınıflarından biridir. Peki, B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? B sınıfı ehliyet nedir? B sınıfı ehliyet ücreti ne kadar 2024?

B SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

B sınıfı ehliyet, sürücülerin maksimum 3.500 kg ağırlığa kadar olan araçları kullanmalarına olanak tanır. Bu araçlar genellikle otomobiller, hafif ticari araçlar (minibüsler, panelvanlar), ve bazı küçük kamyonetleri kapsar. Bu ehliyetle ayrıca 750 kg'a kadar römork takılı araçları da kullanabilirsiniz.

B SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

Otomobiller

Hafif ticari araçlar (panelvan, minibüs, küçük kamyonet)

Moped ve motorlu bisikletler (silindir hacmi 50 cc'yi geçmeyen ve azami hızı saatte 45 km'yi geçmeyen)

Römorklu araçlar, römorkun ağırlığı 750 kg'ı geçmemek şartıyla

B SINIFI EHLİYET ÜCRETİ NE KADAR 2024?

2024 yılı için B sınıfı ehliyetin toplam maliyeti, sınav harçları, eğitim ücretleri, ve diğer masraflar dahil olmak üzere değişiklik gösteriyor. Ücretler ehliyet harcı, sürücü kursu ücreti, sınav ücretleri (teorik ve direksiyon sınavları), kart basım ücreti gibi kalemlerden oluşuyor. Güncel 2024 B sınıfı ehliyet ücretleri hakkında kesin bilgi almak için, en yakın sürücü kursuna ya da e-Devlet üzerinden ilgili kurumlara başvurabilirsiniz.