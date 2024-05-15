AZ ÖNCE İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika İzmir deprem verileri! İzmir'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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AZ ÖNCE İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

15 Mayıs 2024 tarihinde, Türkiye saati ile 04:56:33'te Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerine göre, depremin merkezi Karaburun'a yaklaşık 50.17 km mesafede yer alıyor. Deprem, 38.93472° kuzey enlemi ve 25.95083° doğu boylamında, 9.74 km derinlikte gerçekleşti.