Az önce Hatay'da deprem mi oldu? 10 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
Hatay'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak listeliyor. Bölgelerinde deprem yaşayan vatandaşlar, AFAD'ın güncel deprem listesine başvurabilir. 10 Ocak'ta en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu merak konusu. Peki, az önce nerede deprem oldu?
Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 10 Ocak az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Hatay'da deprem mi oldu?
EN SON DEPREM NEREDE OLDU?
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13,3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı komşu illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.08'de merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Yayladağı (Hatay)
Tarih:2025-01-10
Saat:07:08:51 TSİ
Enlem:35.98944 N
Boylam:35.97667 E
Derinlik:13.3 km
Detay: https://t.co/7BtGjnKtgs @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi