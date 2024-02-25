AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 25 Şubat listesi!

Depremi hisseden vatandaşlar, Kuşadası depremi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Az önce gerçekleşen depremin nerede olduğu ve son dakika bilgileri merak ediliyor. Peki, AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 25 Şubat listesi!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi. Ege Denizi'nde saat 20.09'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıkları olan depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı. Deprem yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı İzmir ve Aydın'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.