Az önce deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 25 Nisan!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Malatya 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Ortaklı-Afşin (Kahramanmaraş) - Saat: 06:59:56, Büyüklük: 6.8

Govdeli-Doğanşehir (Malatya) - Saat: 06:36:56, Büyüklük: 9.6

Meşcicele (Bolu) - Saat: 05:18:47, Büyüklük: 11.2

Davutoğlan-Nallıhan (Ankara) - Saat: 04:37:48, Büyüklük: 10.5

Tasdamlar-Çelikhan (Adıyaman) - Saat: 03:48:47 (Revize01), Büyüklük: 7.1

Gülpinar Açıkları-Çanakkale (Ege Denizi) - Saat: 03:20:55, Büyüklük: 5.3

Yavuzlar-Darende (Malatya) - Saat: 01:49:50, Büyüklük: 20.3

Çeşme Açıkları-İzmir (Ege Denizi) - Saat: 01:23:10, Büyüklük: 4.5

Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) - Saat: 01:17:20, Büyüklük: 6.9

Oniki Adalar (Akdeniz) - Saat: 00:54:57, Büyüklük: 11.6

Karaömer-Göksun (Kahramanmaraş) - Saat: 00:02:20, Büyüklük: 5.0