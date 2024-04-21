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AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan!

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Az önce deprem nerede oldu? merak ediliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Son dakika deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Yanıtı haberimizde...

Az önce deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA

21 Nisan 2024 tarihinde, Türkiye'nin Tokat ilinin Turhal ilçesinde 15:03:32 TSİ'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.38 km olarak kaydedilirken, enlemi 40.43417 N ve boylamı 36.20556 E olarak belirlendi. Olay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre gerçekleşti. Bu depremle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Malatya 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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