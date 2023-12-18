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AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi!

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AFAD ve Kandilli verilerine göre şuan yeni deprem nerede oldu? merak ediliyor. Peki, AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi!

Afad ve Kandilli verilerine göre İstanbul'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Şu an yeni deprem nerede oldu? En son deprem ne zaman, nerede oldu? merak ediliyor. Peki Az önce deprem nerede oldu? Şu an yeni deprem nerede oldu? En son deprem ne zaman, nerede oldu? deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA

Marmara Denizi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir'den de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında saat 23.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise Marmara Denizi, Yalova açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak rapor etti.

Emir Ceran
Emir Ceran
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