Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son dakika deprem nerede oldu?

Az önce deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Son dakika deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Bugün, 12 Haziran 2024 tarihinde, Türkiye'de ve çevresinde üç farklı deprem meydana geldi. İlk deprem, saat 13:06:14'te Türkiye-İran sınır bölgesinde gerçekleşti ve 15.6 km derinlikte, 3.3 büyüklüğünde kaydedildi. Bu depremin ardından, saat 13:15:25'te Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarındaki Sarıçavuş'ta 5.0 büyüklüğünde ve 2.5 km derinlikte bir deprem daha yaşandı. Son olarak, saat 13:30:14'te Uşak'ın Koyluoğlu-Esme bölgesinde 4.9 büyüklüğünde ve 1.8 km derinlikte bir deprem meydana geldi.