AZ ÖNCE ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Antalya deprem verileri! Antalya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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AZ ÖNCE ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 Mayıs 2024 tarihinde, Türkiye saati ile 12:42:33'te Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin epicentrumu 34.15028° kuzey enlemi ve 26.11194° doğu boylamında yer alıyor. Depremin derinliği ise 6.61 km olarak belirlendi.