Son zamanlarda televizyon ve dizi dünyasında sıkça gündeme gelen isimlerden biri Ayşe Barım oldu. Özellikle sektörün belirli alanlarında tekelleşme yarattığı iddialarıyla gündeme taşınan Barım, aynı zamanda ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşanan olaylarla da dikkat çekti. Bu gelişmeler sonrası Ayşe Barım'ın kim olduğu, sektördeki yeri ve etkileri hakkında birçok kişi merak içinde araştırma yapmaya başladı. Ayşe Barım, yapımcılık alanında faaliyet gösteren önemli isimlerden biri olarak bilinirken, özellikle son dönemde medya ve dizi dünyasındaki tartışmaların merkezinde yer aldı.Ayşe Barım ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Ayşe Barım kimdir? Ayşe Barım kaç yaşında, nereli?

AYŞE BARIM KİMDİR?

Ayşe Barım, İstanbul doğumlu olup eğitim hayatına da bu şehirde başladı. 54 yaşında olan Barım, orta ve lise öğrenimini English Highschool for Girls'te tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Eğitimi sonrası kariyerine Londra'da iletişim alanında iki yıl eğitim alarak adım attı. Türkiye'ye döndüğünde, 1992 yılından itibaren medya sektöründe çeşitli önemli pozisyonlarda görev aldı. Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi önde gelen kuruluşlarda promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü yaptı. Ardından Klan-Euro RSCG, 1 Numara Hearst ve DMC gibi firmalarda müşteri ilişkileri direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2002 yılında kendi ajansı olan ID İletişim'i kurarak, sanatçıların menajerliği ve basın danışmanlığı hizmetlerini yürütmeye başladı.

AYŞE BARIM KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Barım, 26 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 54 yaşında olan ünlü menajer, Temmuz ayında 55. yaş gününü kutlayacak. Uzun yıllardır sanat ve medya dünyasında aktif olarak yer alan Barım, birçok ünlünün kariyer yönetimini üstlenerek sektörde önemli bir isim haline geldi. Hem deneyimi hem de geniş bağlantılarıyla tanınan Barım, 50'li yaşlarına yaklaşırken kariyerine devam ediyor.

AYŞE BARIM NERELİ?

Ayşe Barım, İstanbul doğumlu ve yetişme yıllarını da bu şehirde geçirmiştir. Köklü eğitim geçmişi ve kariyer basamaklarını İstanbul'da tırmanan Barım, özellikle Türkiye'nin medya ve sanat dünyasında İstanbul'un sunduğu avantajları değerlendirerek önemli bir isim haline gelmiştir.

AYŞE BARIM EVLİ Mİ?

Ayşe Barım'ın özel hayatıyla ilgili bilgiler oldukça gizli tutuluyor. Evli olup olmadığına dair kesin bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmamış durumda. İş yaşamında daha çok profesyonel kimliğiyle öne çıkan Barım, özel yaşamını medyanın ve kamuoyunun gözünden uzak tutmayı tercih ediyor. Bu nedenle, evlilik durumu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.