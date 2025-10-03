Ayşe Barım davası nedir? Ayşe Barım neden tutuklandı?

Ünlü menajerlik şirketinin sahibi Ayşe Barım, son gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Başlatılan soruşturma sürecinde pek çok tanınmış isim ifadeye çağrılırken, Barım da Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı olarak tutuklanan isimler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında uzun süredir resmi makamların denetiminde bulunan Barım hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberin devamında.

AYŞE BARIM NEDEN TUTUKLANDI

Ayşe Barım, medyada yer alan tekelleşme iddialarının yanı sıra Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yürütülen kapsamlı soruşturmanın da odağında bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Taksim'de gerçekleşen Gezi Parkı protestolarına katıldığı yönündeki iddialar doğrultusunda başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barım, savcılıktaki ifadesinin ardından "hükümeti devirmeye teşebbüse yardım etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturma sürecinde hakkında, "şiddet ve zor kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini görevden alıkoymaya ya da tamamen ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan 22 yıl 6 ay ile 30 yıl arasında hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamenin kabul edilmesiyle Ayşe Barım, 1 Ekim tarihinde hakim karşısına çıktı.

AYŞE BARIM DAVASINDA NELER OLDU?

Duruşmada savunma yapan menajer tutuklu sanık Ayşe Barım, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Barım, "Benimle ilgili bütün iddialar asılsızdır. Bu iddialar, sosyal medya mecrasında kimliği belirsiz kişiler tarafından yayılmış asılsız iddialardır. 23 yıldır menajerlik yapıyorum. 23 yıldır ekibimle birlikte çok büyük başarılara imza attık ama bir anda sosyal medyada hakkımda iftira kampanyasıyla, büyük bir karalama kampanyası başlatıldı. Avukatım aracılığıyla itiraz etmek istedim fakat kimlikleri bulunamadı. İlk kampanya, benim birlikte çalışmaktan gurur duyduğum bir kadın oyuncu üzerinden gayriahlaki para kazandığım iddiasıydı. Avukatlarım bunları yayanların kimliğini tespit edemiyordu. Benim için sektörde tekelci, olumsuzlukların sebebi gibi gözüktüğüm yeni bir kimlik yaratıldı" dedi.

AYŞE BARIM KİMDİR?

Ayşe Barım, Türkiye'de ünlülerin menajerliği ile tanınan ve medya dünyasında yakından takip edilen bir isimdir. Sanat ve iletişim sektöründe birçok ünlü ismin kariyer yönetiminde etkin rol almış olan Barım, özellikle medya ve sosyal sorumluluk projelerinde yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.

İstanbul'da doğup büyüyen Ayşe Barım, eğitim hayatından iş yaşamına kadar olan sürecinde disiplinli ve planlı adımlarla ilerlemiştir. Barım, sadece menajerlik değil aynı zamanda sanat dünyasında etkin bir danışman olarak da biliniyor. Ünlü isimlerle olan yakın ilişkileri ve medya yönetimindeki başarısı, onun sektördeki saygın konumunu pekiştirmektedir.

AYŞE BARIM KAÇ YAŞINDA?

Ünlü menajer Ayşe Barım, 26 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 54 yaşında olan Barım, Temmuz ayında 55 yaşına girecek. Yaşı ilerlemesine rağmen enerjisi ve sektördeki aktif rolüyle dikkat çekmeye devam etmektedir.

Ayşe Barım'ın kariyerindeki uzun soluklu yolculuk, genç yaşlardan itibaren aldığı eğitim ve yurtdışındaki deneyimleriyle şekillenmiştir. Londra'da geçirdiği iki yıl ve burada aldığı iletişim eğitimi, onun uluslararası bir perspektif kazanmasına katkı sağlamıştır.