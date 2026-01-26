Haberler

Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı? Haber Videosunu İzle
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bağcılar'da bir evde karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatılırken ailenin komşusu, "İki gündür dışarıya çıkmadılar. Bizde araştırdık. Savcı buraya geldi, içeride zehirlenmişler" dedi. Öte yandan ekiplerin ilk değerlendirmesine göre ailenin lüküs lambası kaynaklı gaz zehirlenmesi yaşadığı yönünde.

  • Abdülaziz Malay (71), eşi Fatime Jabara (44) ve kızları Zehra Malay (7) Bağcılar'da evlerinde ölü bulundu.
  • Olay yerinde yapılan incelemelerde üç kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.
  • Ekipler, zehirlenmenin evde kullanılan lüküs lambasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler Abdülaziz Malay (71), eşi Fatime Jabara (44), kızları Zehra Malay (7)'ın cansız bedeniyle karşılaşırken, diğer kızları Gülbahar Malay (35)'ın ağır yaralı olduğunu gördü. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

EKİPLER DAİREYE BALKONDAN GİRDİ

Olay, saat 00.35 sıralarında Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi.

Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor

EKİPLER YOĞUN KOKU İLE KARŞILAŞTI

Karbonmonoksit kaynaklı zehirlenme olduğu düşünülürken, ocak üzerindeki tencerede yemek olduğu ve yoğun koku bulunduğu tespit edildi.

Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor

3 KİŞİ EVDE ÖLÜ BULUNDU

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Fatema Jabara'nın yatak odasında, Zehra Malay'ın oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdulaziz Malay'ın hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zehra Malay,Abdulaziz Malay, Fatema Jabara'nın hayatını kaybettiğini, Gülbahar Malay'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çalışmalar sürüyor.

Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor

"İKİ GÜNDÜR DIŞARIYA ÇIKMADILAR"

Ailenin komşusu, "İki gündür dışarıya çıkmadılar. Bizde araştırdık. Savcı buraya geldi, içeride zehirlenmişler. Cemaatle birlikte her gün camiye gelirlerdi. Aileden 3 kişi hayatını kaybetti.Anne, baba ve kız çocuğu öldü, diğer kızı da yoğun bakımda. Olayı tam bilmiyoruz. Onun için bir şey diyemiyorum" dedi.

Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor

AİLEYİ LÜKÜS LAMBASI MI ZEHİRLEDİ?

Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, ailenin gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi. Ekipler, zehirlenmenin evde kullanılan lüküs lambasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İddiaya göre mahallede sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle ailenin aydınlatma amacıyla lüküs lambası kullandığı öğrenildi.

Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayatta kopardı?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOnder Yildiz:

Allah rahmet eylesin,bu ailenin yaşları bana mı tuhaf geldi sadece?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Allah rahmet eylesin. Umarım bir haber hatası vardır. 44 yaşında birinin kızı 35 yaşında olması için 8 yaşında hamile kalması gerekiyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
Akaryakıta bir haftada 2. zam

4 gün arayla 2. zam yolda