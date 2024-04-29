Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in Lapseki'de Çanakkale Boğazı'nı gören villasının kaçak olduğu gündeme geliyor. Ayhan Gider kimdir? Milletvekili Ayhan Gider kaç yaşında ve nereli?

AYHAN GİDER KİMDİR?

10 Haziran 1969 yılında Biga ilçesi Sinekçi köyünde doğmuştur. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olmuştur. Eceabat İlçe Tarım Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2003 yılı temmuz ayında Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü görevine atanmıştır.. 2005 yılı haziran ayında Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olmuştur.

İlk defa Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'Nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çanakkale milletvekili olarak meclise girmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem Çanakkale Milletvekili seçilmiştir.