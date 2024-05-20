Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşma", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

TUTUKLULAR ARASINDA KRİTİK BİR İSİM VAR

Günlerdir Türkiye gündeminden düşmeyen soruşturmada tutuklanan isimlerden biri ise büyük ses getirdi. Gazeteci Alican Uludağ'ın "Özel haber" notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre "gizli tanık" soruşturmasında tutuklanan 'sivil' kişiler arasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da yer aldı.

"SERTÇELİK'İN YURT DIŞINA KAÇIRILMASINDA ROL OYNADI"

Eski MHP Ankara İl yöneticisi olan ve 2022'de Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı görevine getirilen Kubat'ın gizli tanık Serdar Sertçelik'in çakarlı araçla yurt dışına kaçırılmasında rol almakla suçlandığı öne sürüldü.

14 MAYIS SEÇİMLERİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN ATAMA

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ardından tüm danışmanlarının görevlerine son vermiş, eski ülkücü Ramazan Kubat'ı ise "Yeniden Kuvayı Milliye Platformu Koordinatörü" olarak atamıştı.