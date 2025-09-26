AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi planını duyurdu: 26 Eylül Cuma İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? Elektrik ne zaman gelecek?

26 Eylül 2025 Cuma günü, İstanbul Avrupa Yakası'nda BEDAŞ tarafından planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Bu kesintiler, altyapı bakımı, şebeke iyileştirmeleri ve enerji verimliliği projeleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kesintiler, belirli ilçelerde ve mahallelerde farklı saat dilimlerinde etkili olacaktır. Peki, 26 Eylül Cuma İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? Elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın İstanbul elektrik kesintisi programı haberimizde...

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANLI HARİTA

BEDAŞ, İstanbul Avrupa Yakası'ndaki planlı elektrik kesintilerini detaylı bir şekilde harita üzerinde sunmaktadır. Bu harita üzerinden kesintilerin etkileyeceği bölgeleri, tarih ve saat bilgileriyle birlikte görüntüleyebilirsiniz. Kesintilerin detaylarına ve harita görünümüne BEDAŞ Elektrik Kesinti Haritası adresinden ulaşabilirsiniz.

26 EYLÜL 2025 İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

26 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Avrupa Yakası'nda aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır:

Avcılar

Bağcılar

Bakırköy

Başakşehir

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Küçükçekmece

Maltepe

Pendik

Sancaktepe

Silivri

Sultanbeyli

Sultangazi

Şile

Şişli

Zeytinburnu

Kesintilerin kesin saatleri ve etkilenen mahalleler için BEDAŞ Elektrik Kesintisi Sorgulama sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Kesintilerin süresi, bakım ve onarım çalışmalarının türüne göre değişiklik göstermektedir. Her ilçede farklı saat dilimlerinde kesintiler uygulanacağı için, elektriklerin ne zaman geleceği konusunda kesin bir bilgi vermek zordur. Ancak, kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri, BEDAŞ tarafından duyurulmaktadır. Kesintilerin bitiş saatini öğrenmek için BEDAŞ Elektrik Kesintisi Sorgulama sayfasını kullanabilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

AYEDAŞ, İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti sunmaktadır. Anadolu Yakası'ndaki planlı elektrik kesintilerini öğrenmek için AYEDAŞ resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. AYEDAŞ, kesintilerin tarih, saat ve etkilenen mahalleler gibi bilgileri duyurmaktadır.

BEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA SMS BİLGİLENDİRME ALMA

BEDAŞ, planlı elektrik kesintileri hakkında abonelerini bilgilendirmek amacıyla SMS hizmeti sunmaktadır. SMS bilgilendirmesi almak için BEDAŞ'a başvurabilirsiniz. Başvuru için BEDAŞ İletişim sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

BEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİNE NASIL ULAŞILIR?

BEDAŞ, İstanbul Avrupa Yakası'ndaki planlı elektrik kesintilerini BEDAŞ Elektrik Kesintisi Sorgulama sayfasında duyurmaktadır. Bu sayfa üzerinden ilçenizi seçerek, kesintilerin tarih, saat ve etkilenen mahalleler gibi bilgileri öğrenebilirsiniz.

BEDAŞ 186 MOBİL UYGULAMASI İLE PLANLI KESİNTİLERİ TAKİP EDİN

BEDAŞ, mobil cihazlar üzerinden de hizmet sunmaktadır. BEDAŞ 186 mobil uygulaması ile planlı elektrik kesintilerini takip edebilir, arıza bildirimlerinde bulunabilir ve diğer hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Uygulamayı App Store ve Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.