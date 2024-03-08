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Aydın Pehlivan kimdir? AK Parti İzmir- Menemen Belediye Başkan adayı kaç yaşında, nereli?

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Aydın Pehlivan kimdir? AK Parti İzmir- Menemen Belediye Başkan adayı kaç yaşında, nereli? 1977 doğumlu Aydın Pehlivan, İzmir-Menemen'de dünyaya geldi. Selanik göçmeni bir ailenin çocuğu olan Pehlivan, eğitim hayatını Menemen'de tamamladı ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İzmir- Menemen Belediye Başkan adayı ise Aydın Pehlivan oldu. Vatandaşlar, Aydın Pehlivan'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Aydın Pehlivan kimdir? AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı Aydın Pehlivan kaç yaşında, nereli?

AYDIN PEHLİVAN KİMDİR?

  • 31 Temmuz 1977 yılında Menemen'de dünyaya geldi. Selanik göçmeni bir ailenin 2 çocuğundan biridir. İlkokulu Kubilay İlköğretim Okulu'nda, ortaokulu Menemen Lisesi'nde ve lise eğitimini de Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
  • 1997 yılında vatani görevini tamamladı.
  • Aynı yıl Menemen Belediyesi'nde işe başladı. Ama 3 ay sonunda haksız bir şekilde işten çıkarıldı. Aydın Pehlivan bu haksız ayrılığın ardından ekmeğini ve geleceğini kararlılıkla özel sektörde kazanmaya karar verdi. Kişisel iletişim yeteneği ve ikna etme becerisi sayesinde kısa zamanda 6 bin kişiye ekmek kapısı olan büyük bir güvenlik firmasının kurucularından biri oldu.
  • 1997 yılında Menemen Belediyesi'nde yaşadığı talihsiz ve haksız ayrılıktan sonra bile Menemen'e belediye başkanı olarak hizmet etme hayalinden hiç vazgeçmedi.
  • Aydın Pehlivan 13 Ocak 2021 tarihinde hayalini gerçekleştirerek Menemen halkına hizmet etmek için başkan vekili olarak görevine başladı. Büyük bir heyecan ve gayretle Menemen için fark yaratacak çalışmalarına devam ediyor.
  • Filiz Hanım ile evli olup bu birliktelikten Ece isimli bir kızları vardır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti İzmir Gündem Yaşam Politika Haberler

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