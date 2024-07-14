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AYDIN'DA YANGIN ÇIKTI! Aydın'da ne oldu? Yangın nerede çıktı?

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Aydın'da ne oldu? Yangın nerede çıktı? Aydın'da çıkan bir yangın paniğe neden oldu. Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında 12 Temmuz'da çıkan yangın devam ediyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında dün çıkan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor. Vatandaşlar, yangının söndürülüpü söndürülmediğini merak ediyor. Peki, Aydın'da ne oldu? Yangın nerede çıktı? Detaylar haberimizde...

AYDIN'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Söke Organize Sanayi Bölgesindeki bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AYDIN'DA YANGIN ÇIKTI! Aydın'da ne oldu? Yangın nerede çıktı?

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor.

AYDIN'DA YANGIN ÇIKTI! Aydın'da ne oldu? Yangın nerede çıktı?

AYDIN'DA YANGIN ÇIKTI! Aydın'da ne oldu? Yangın nerede çıktı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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