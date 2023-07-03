Ayda Kutay kimdir? Eşim Benzerim Yok Ayda kim? Ayda İnstagram hesabı ne?
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Eşim Benzerim Yok yarışmacısı Ayda'nın kim olduğu ve İnstagram hesabı hakkında detaylar araştırılmaktadır. Ayda Kutay'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Ayda Kutay kimdir? Eşim Benzerim Yok Ayda kim? Ayda İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...
Fox Tv'nin yeni yarışması Eşim Benzerim Yok ilk bölümüyle ekranlara geldi. Eşim Benzerim Yok yarışmacıları arasında yer alan Ayda Kutay merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Ayda Kutay'ın hayatı araştırılmaktadır. Ayda Kutay İnstagram hesabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ayda Kutay kimdir? Eşim Benzerim Yok Ayda kim? Ayda İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...
EŞİM BENZERİM YOK AYDA KİM?
Eşim Benzerim Yok programının yarışmacıların Ayda'nın hayatı merak konusu oldu. Ayda Kutay, 14 Şubat 1998yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kültür Üniversitesi Sivil Havacılık bölümünden mezun olmuştur. Sosyal medyada çektiği içeriklerle tanınan Kutay'ın, TikTok'ta 3,6 milyon takipçisi bulunmaktadır.