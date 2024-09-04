Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir?

Aybüke öğretmen, genç yaşta hayatını kaybeden bir eğitimci olarak hafızalarda yerini koruyor. Olayın gerçekleştiği tarih ve detayları hakkında bilgi arayışı sürerken, onun hatırası her geçen gün daha da güçleniyor. Peki, Aybüke öğretmen olayı nedir? Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? İşte detaylar...

ŞEHİT AYBÜKE ÖĞRETMEN OLAYI NEDİR?

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmıştı. Genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

AYBÜKE ÖĞRETMEN KİMDİR?

Şenay Aybüke Yalçın 3 Eylül 1994 yılında doğmuş; 9 Haziran 2017'de teröristler tarafından öldürülmüş Türk öğretmendir. 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesindeki bir liseye müzik öğretmeni olarak atanmıştır. 9 Haziran 2017 tarihinde öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra arkadaşlarıyla arabaya binip beş kişi yola çıktılar. İlçe merkezindeki bir yan yolda gasp ettiği takside bekleyen PKK'lı saldırgan, önündeki yoldan Belediye Başkanı Veysi Işık'a ait araç geçerken uzun namlulu silahla araca ateş açtı. Makam aracı manevra yapıp kaçsa da saldırgan ateşi kesmeyip aracın arkasından ateş etmeye devam etti. Yalçın, bu saldırı sırasında olay yerine yakındı ve kurşunlardan bazıları ona isabet etti. Olaydan hemen sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde öldü. Cenazesi doğum yeri Osmancık'a getirilip defnedildi.