AUZEF SINAV SONUÇLARI | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

Auzef öğrencileri, sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin resmi açıklamalarına göre sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ipuçları geliyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve sonuçlara nasıl erişim sağlanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçlarına erişim, fakültenin dijital platformları üzerinden kolayca yapılabiliyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Detaylar haberimizde...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

2024-2025 AUZEF güz dönemi final sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulandı. AUZEF Bütünleme (Telafi) sınavı ise 1 Şubat - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak. Tüm gözler şimdi sınav sonuçlarının ilanında olacak.

AUZEF SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

AUZEF final sınavı sonuçları açıklandığında adaylar sınav sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.